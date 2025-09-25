"มิเกล" รับ ฟุตซอลไทยยังต่ำกว่ามาตรฐาน แม้ลิ่วรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชีย

มิเกล โรดริโก้ กุนซือฟุตซอลทีมชาติไทย เผยหลังเกม ไทย เสมอ เกาหลีใต้ 2-2 ในศึก AFC Futsal Asian Cup 2026 รอบคัดเลือก กลุ่มบี นัดสุดท้าย เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2568 ณ สนามยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี ว่า "ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติเกาหลีใต้และโค้ช วันนี้เกาหลีใต้เล่นได้ดีมาก ๆ และสมควรที่จะเสมอ ได้ผลลัพธ์ที่ดี"
"สำหรับทีมไทย โดยรวมในรายการนี้ทั้ง 3 แมตช์เราเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐาน แต่ก็ยังดีที่มาเจอสถานการณ์แบบนี้ในช่วงรอบคัดเลือก ไม่ได้อยู่ในช่วงสำคัญ จึงถือเป็นข้อดีในแง่ของบทเรียนและประสบการณ์ของผู้เล่น อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าฟุตซอลเอเชียเวลานี้ไม่มีทีมที่อ่อนอีกต่อไป เราต้องปรับหลายอย่าง ทั้งความมุ่งมั่นที่ต้องเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ น่าเสียดายที่เรายังทำได้ไม่เต็มที่พอ"
"แต่ไม่ว่าอย่างไร เราก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้ในฐานะแชมป์กลุ่ม ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าพอใจ"
เมื่อถูกถามถึง 3 ผู้เล่นที่ไม่ได้ถูกส่งลงสนาม ได้แก่ วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์, รณชัย จูงวงษ์สุข และอธิปพงศ์ มุ่นพลาย มิเกล กล่าวว่า "ผู้เล่นที่พักทั้ง 3 คน ล้วนมีใบเหลืองติดตัวอยู่แล้ว การตัดสินใจครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากลำบาก แต่ผมคิดว่าถูกต้อง เพราะหากลงเล่นแล้วได้รับใบเหลืองเพิ่ม ก็จะหมดสิทธิ์ลงสนามในรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชีย ซึ่งสำคัญกว่า เราคาดว่าเกาหลีใต้จะมาเล่นด้วยเกมที่หนัก หากส่งลงสนามก็เสี่ยงสูง ทั้งจากปัจจัยเรื่องเกมและการตัดสินของผู้ตัดสินที่สามารถให้ได้ ดังนั้นการเลือกพักไว้จึงจะดีกว่า"
ด้าน “บิ๊กทิน” สุทิน บัวตูม ผจก.ฟุตซอลทีมชาติไทย ให้สัมภาษณ์ว่า "การแข่งขันครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง เพราะเราสามารถเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มและคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบสุดท้ายได้ ต้องขอขอบคุณแฟนฟุตซอลทุกคนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น รวมถึงเสียงเชียร์ที่กระหึ่มภายในสนาม และกำลังใจจากทางบ้านที่ส่งมาอย่างต่อเนื่อง"
"สำหรับผลการแข่งขันที่เสมอเกาหลีใต้ 2-2 ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่เราโดนนำในทัวร์นาเมนต์ และยังถูกนำเป็นครั้งที่สองอีกด้วย ซึ่งสร้างความยากลำบากให้กับผู้เล่นของเราไม่น้อย แต่สุดท้ายก็สามารถกลับมาตามตีเสมอได้สำเร็จ"
"ผมต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แฟนๆ ชาวนนทบุรี และแฟนฟุตซอลชาวไทยทุกคน ทีมฟุตซอลไทยจะพยายามเดินหน้าสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยต่อไป"