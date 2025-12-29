โต๊ะเล็กยู-19 แก้มือให้ทีมน้อง อัดอินโดนีเซีย 3-1 คว้าแชมป์ฟุตซอลอาเซียน 2025

ทีมฟุตซอลยู-19 ไทย แก้มือให้กับทีมพี่และทีมน้องของไทยที่พ่ายให้กับอิอินโดนีเซียทั้งคู่ได้สำเร็จ ด้วยการปราบอินโดนีเซีย ยู-19 ไป 3-1 ในรอบชิงชนะเลิศ ฟุตซอลอาเซียน 2025 ที่ไทย พร้อมกับครองแชมป์อาเซียนเป็นสมัยแรก
การแข่งขันฟุตซอลชายชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 2025 ที่ นนทบุรี สเตเดี้ยม เมื่อช่วงค่ำวันที่ 29 ธันวาคม 2568 เป็นเกมในรอบชิงชนะเลิศ โดยทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ผ่านเข้ามาพบกับ อินโดนีเซีย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี โดยแมตช์นี้ ทีมโต๊ะเล็กยู-19 ของไทย หมายมั้นปั้นมือจะล้างตาอินโดนนีเซียให้ได้ หลังทีมน้องยู-16 ปี และทีมชุดใหญ่ ต่างพ่ายแพ้ให้กับอินโดนีเซียไปทั้งคู่ทั้งในศึกอาเซียนและซีเกมส์ 2025
เกมนี้ "บุญเลิศ เจริญวงศ์" หัวหน้าผู้ฝึกสอน วาง 5 คนแรกเป็น วัชรินทร์ เกิดเงิน (GK), พานทองแท้ ปลื้มจิตต์ (C), สรวิชญ์ ศิริสวัสดิ์, ภาคภูมิ เทียมตี๋ และ เสฏฐวุฒิ ศรีทอง
เริ่มเกมมาเพียง 2 นาที ไทย มีโอกาสลุ้นยิงประตูขึ้นนำ สรวิชญ์ ศิริสวัสดิ์ จ่ายบอลทะลุช่องมาให้ ภาคภูมิ เทียมตี๋ ได้ยิงด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษ บอลไปติดเซฟผู้รักษาประตูอินโดนีเซียออกมาอย่างน่าเสียดาย
จากนั้นนาทีที่ 17 ไทย มาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 มณฑณะ จันทร์กระจ่าง จ่ายบอลมาให้ นพโรจน์ รวีเลิศวรรัฐ ได้ยิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูอินโดนีเซีย ก่อนมาเข้าทาง ภูมิภูชิชส์ ฮวบอ่ำ ตามซ้ำด้วยในกรอบเขตโทษเข้าไป
ก่อนที่นาที 20 อินโดนีเซีย ตามตีเสมอ 1-1 จากจุดโทษจุดที่สอง หลังทีมชาติไทยทำฟาล์วเกินห้าครั้ง และเป็น มูฮัมหมัด ร็อบบี้ รับหน้าที่สังหารไม่พลาดยิงเข้าประตูไป และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลังนาทีที่ 21 ไทย มาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งเป็น 2-1 จากจังหวะจ่ายบอลพลาดของผู้เล่นอินโดนีเซียมาเข้าทาง สรวิชญ์ ศิริสวัสดิ์ ก่อนพาบอลขึ้นมายิงด้วยขวา บอลพุ่งเสียบเสาไกลเข้าไป
ต่อมานาทีที่ 26 ไทย ได้ประตูหนีห่างเป็น 3-1 สรวิชญ์ ศิริสวัสดิ์ จ่ายบอลมาให้ เสฏฐวุฒิ ศรีทอง ได้ยิงด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษบอลพุ่งตุงตาข่ายเข้าไป
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่ม จบเกม ฟุตซอลชายทีมชาติไทย U19 เอาชนะ อินโดนีเซีย U19 ไปด้วยสกอร์ 3-1 คว้าแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 2025 ไปครองได้สำเร็จ เป็นสมัยแรก