“สายสุนีย์” มุ่งมั่นคว้า 2 เหรียญทองวีลแชร์ฟันดาบ เพื่อปลดล็อกความสำเร็จอาเซียนพาราเกมส์ครั้งแรก

“แวว” สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบหญิงไทย เจ้าของ 3 เหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ 2024 ตั้งเป้าคว้า 2 เหรียญทอง พร้อมปลดล็อคเก็บเหรียญรางวัลอาเซียนพาราเกมส์ ในการแข่งขันครั้งที่ 13 ที่จังหวัดนครราชสีมา ให้ได้เป็นครั้งแรก หลังตลอดการรับใช้ชาติ ยังไม่เคยได้เหรียญใด ๆ จากมหกรรมกีฬารายการนี้ เพราะที่ผ่านมาไม่มีการจัดการชิงชัยในประเภทที่เจ้าตัวถนัด
“แวว” สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบหญิงทีมชาติไทย วัย 51 ปี เจ้าของ 3 เหรียญทองมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2024 ที่ประเทศฝรั่งเศส ผู้จารึกประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาหญิงคนแรกของโลกที่คว้า 3 เหรียญทองในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ครั้งเดียว เปิดเผยถึงความพร้อมของตนเอง ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบ ในมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า หลังฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องโดยได้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย ทำให้ตอนนี้มีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ที่จะลงแข่งขัน ซึ่งตนตั้งความหวังที่จะคว้าเหรียญทองให้ได้ เพราะที่ผ่านมายังไม่เคยได้เหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์
สายสุนีย์ กล่าวต่อว่า ตั้งแต่ตนเป็นนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยมา ยังไม่เคยลงแข่งขันในรายการอาเซียนพาราเกมส์เลย สาเหตุเพราะไม่มีการบรรจุแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบหญิง ครั้งนี้ในโอกาสที่เราเป็นเจ้าภาพถือเป็นเรื่องดีที่มีการกลับมาจัดการแข่งขันในมหกรรมกีฬานี้ โดยตนมองว่ายังเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาในภูมิภาคอาเซียนด้วย เพราะในประเภทนี้มีแข่งขันครบทั้งในระดับโลก และเอเชีย รวมทั้งยังมีในพาราลิมปิกเกมส์ และเอเชียนพาราเกมส์
“มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งนี้ แววจะลงแข่งขัน 2 รายการ คือ ดาบเอเป้ และ ฟอยล์ คลาสบี ซึ่งตั้งเป้าคว้าทั้ง 2 เหรียญทอง โดยหลังจบจากมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2024 ได้ฝึกซ้อมมาต่อเนื่อง ครั้งนี้จึงพร้อมมาก และอยากจะคว้าเหรียญทองในบ้านต่อหน้าแฟน ๆ กีฬาชาวไทย ซึ่งต้องขอแรงเชียร์จากทุกคนไว้ในโอกาสนี้ และวางแผนไว้ด้วยว่าจะใช้การแข่งขันครั้งนี้เตรียมความพร้อมไปในตัวก่อนไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก เดือนกุมภาพันธ์นี้ ที่ประเทศอิตาลี รวมถึงเข้าร่วมในมหกรรมเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 เดือนตุลาคม ที่ประเทศญี่ปุ่น” สายสุนีย์ กล่าว
สำหรับ สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบหญิงทีมชาติไทย คว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ และ เอเชียนพาราเกมส์ รวมถึงได้แชมป์ในรายการชิงแชมป์โลก และชิงแชมป์เอเชีย มาอย่างต่อเนื่อง แต่ในมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ สายสุนีย์ ยังไม่เคยได้เหรียญรางวัลใด ๆ เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการบรรจุประเภทที่เจ้าตัวถนัด โดยในมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 วีลแชร์ฟันดาบ มีชิงชัยทั้งประเภทชายและหญิง ในดาบเอเป้, เซเบอร์ และฟอยล์ แข่งขันที่เดอะมอลล์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา