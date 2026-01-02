พี่น้องทหารไทยผ่อนคลาย เตะตะกร้อช่วงพักรบ

เพจเฟซบุ๊ก สิบเอกอมตะ โพสต์คลิปสุดประทับใจ พี่น้องทหารไทย ซึ่งปฏิบัติหน้าปกป้องอธิปไตยของชาติ ตามพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่อนคลายในช่วงเวลาว่าง ด้วยการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ โดยใช้พื้นที่โล่งหน้าปราสาทแห่งหนึ่ง ทำสนามตะกร้อชั่วคราวขึ้นมา ซึ่งมีชาวเน็ตไทยเข้ามาคอนเมนต์ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทหารไทยเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้พื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ไม่ว่าจะเป็น อุบลราชธานี, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ เรื่อยมาจนถึงภาคตะวันออก ทั้ง ตราด และสระแก้ว มีการยิงปะทะกันมาตลอดเดือนธันวาคมที่ผ่านมา จนมีผู้เสียชีวิตทั้งฝั่งทหารไทย และ ทหารกัมพูชา