ผู้การนครปฐมปล่อยแถวเข้ม! ตำรวจเมืองนครปฐมระดมกำลังดูแลความปลอดภัย–การจราจร รับศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33

นครปฐม - ผบก.ภ.จว.นครปฐม สั่งกำชับตำรวจปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลัง ย้ำมาตรฐานสากล ดูแลนักกีฬา–เจ้าหน้าที่–ประชาชน หลังทีมเซปักตะกร้อลาวเผย “ประทับใจและรู้สึกปลอดภัย” ในการเดินทางร่วมการแข่งขัน
วันนี้(9 ธ.ค.) พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม เป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม เพื่อระดมกำลังออกปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
โดยมี พ.ต.อ.อชิรวัตติ์ ถาวรเจริญวัติ ผกก.สภ.เมืองนครปฐม, พ.ต.ท.ธนากฤติ เนตรเกื้อกูล รอง ผกก.จร., พ.ต.ท.อภิชัช อาระหัง สวป., ว่าที่ พ.ต.ท.นิวัติ อินโอสถ สวป.(ชส), พ.ต.ท.ณัฏฐ์ภาส อภิบวรรัชต์ สว.อก., ว่าที่ พ.ต.ท.ธวัชชัย จำปาอ่อน สว.จร. พร้อมด้วยชุดสืบสวน กก.สส.ภ.จว.นครปฐม ชุดสืบสวน สภ.เมืองนครปฐม และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครปฐม เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
พล.ต.ต.พิทักษ์ กล่าวว่า ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท เสียสละ และยึดมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมชมการแข่งขัน พร้อมเน้นย้ำให้ดูแลด้านการจราจรอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันปัญหาติดขัดในพื้นที่
ทั้งนี้ ผบก.ภ.จว.นครปฐม ยังได้เข้าเยี่ยมและพูดคุยกับผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (LAO) โดยคู่สนทนาเผยว่า รู้สึกได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยตลอดการเดินทางมาร่วมการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ในนครปฐม ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามหลักของการแข่งขันครั้งนี้
บรรยากาศที่ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่เดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายตลอดช่วงการแข่งขันซีเกมส์ครั้งสำคัญนี้.