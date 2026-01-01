แข้งดัง “เจริญศักดิ์”​ เปิดตบคบ “ซาร่า” นางเอกสาวคนสวย

“เท่ห์” เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ นักฟุตบอลคนดัง ดีกรีทีมชาติไทย ที่เพิ่งย้ายทีมแบบยืมตัว จาก บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ไป ราชบุรี เอฟซี เพื่อเตรียมลุยศึกฟุตบอลไทยลีก เลกที่ 2 ทำเอาโลกโซเชียลฮือฮาไม่น้อย หลังเจ้าตัวลงภาพคู่โชว์ความหวานกับ “ซาร่า” สรัลรักษ์ เจริญจันทร์ นางเอกสาวสวย จากช่อง 8 ในอินสตาแกรมส่วนตัว นับว่าเป็นการถือฤกษ์ดีปีใหม่ เปิดตัวแฟนสาวแบบกลายๆของ”เจ้าเทห์“ ด้วย
สำหรับ “ซาร่า” สรัลรักษ์ เจริญจันทร์ เกิดวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2542 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอนเรียนมีดีกรีเป็นดรัมเมเยอร์ และเป็นดาวของคณะ ที่ผ่านมามีผลงานการแสดงกับช่อง 8 หลายเรื่อง อาทิ ไอ้หนุ่มรถไถ, เลือดกากี, เจนนี่ กลางวันครับ กลางคืนค่ะ, มงกุฎกรรม
ด้าน “เจ้าเท่ห์” ปีกวัย 27 ปี แข้งดีกรีทีมชาติไทยและเจลีก ที่กลับมาร่วมงานกับ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด อีกครั้งเมื่อช่วงต้นฤดูกาล 2025/26 ล่าสุดย้ายแบบยืมตัวไปยัง ราชบุรี เอฟซี แล้ว เพื่อโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องในศึก บีวายดี ซีไลอ้อน ลีกหนึ่ง เลก 2 ที่กำลังจะเปิดฉาก