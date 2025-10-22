หวานกลางไลฟ์! “มาวิน” อ้อนเมีย“ตู่ ปิยวดี” จุ๊บโชว์กลางไลฟ์เจนนี่ คนดูกดหัวใจรัวๆ ฟินกันทั้งประเทศ

"มาวิน ทวีผล-ตู่ ปิยวดี มาลีนนท์" ทำโลกโซเชียลสั่นสะเทือน เมื่อคุณสามีอ้อนภรรยาคนสวย "ตู่ ปิยวดี" โชว์จุ๊บสุดสวีท กลางไลฟ์ขายของในเทศกาลเจนนี่ ดันยอดขาย คอลลาเจน กัมมี่แบรนด์ดัง Bestural พุ่งกระฉูด เพราะโชว์ความหวาน จนมดขึ้นจอ ซึ่งเป็นการไลฟ์สินค้าครั้งแรก หลังจากส่งน้อง เหมี่ยวหมี่ เข้านอนแล้ว บรรยากาศการไลฟ์ครั้งนี้ สนุกจน เจนนี่ยอมเพิ่มเวลาขายให้อีก
เป็นคู่รักที่สวีทไม่มีแผ่วจริงๆ สำหรับคู่ของนักแสดงและนักชิมคนดัง มาวิน ทวีผล กับภรรยาคนสวยผู้จัดคนเก่ง ตู่ ปิยวดี มาลีนนท์ ที่ล่าสุดควงคู่กันไปไลฟ์ขายสินค้าของแม่ค้าสุดปัง “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น”เพื่อโปรโมท คอลลาเจนกัมมี่ Bestural ทั้งยิวและเจนนี่กินกันเพลินเลยทีเดียว แต่ที่ทำเอาแฟนๆ ที่รับชมไลฟ์สดกว่าหลายแสนคนต้องกรี๊ดคอแตกคือช็อตที่ มาวิน ผู้ที่ปกติจะชอบหยอกล้อและคลั่งรักภรรยาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จู่ๆ ก็ประกาศกลางไลฟ์ด้วยน้ำเสียงออดอ้อน "จุ๊บโชว์หน่อยสิ!" ทำเอา คุณตู่ ถึงกับเขินม้วนไปเลยว่า ซึ่งทั้งคู่ก็ผลัดกันหอมแก้ม วินาทีนั้นทำเอาบรรยากาศในไลฟ์สั่นสะเทือนด้วยความหวาน ตู่ ปิยวดี ที่แม้จะเขินจัดแต่ก็ทนคำอ้อนไม่ใหวด้วยการหันไปหอมแก้มเบาๆทันที ช็อตสุดฟินนี้เองที่ทำให้ผู้ชมไลฟ์ถึงกับอยู่ไม่สุข แห่กันกดปุ่มหัวใจให้รัวๆ พร้อมคอมเมนต์แซวและแสดงความอิจฉาในความหวานของคู่นี้อย่างล้นหลาม เรียกว่าฟินกันไปทั้งประเทศ ไม่เพียงแต่ความหวานของคู่รักคู่นี้ที่ทำเอาคนดูอยู่หมัด นับเป็นอีกหนึ่งตำนานรักในโลกไลฟ์สดที่ทำให้เห็นว่าถึงจะเป็นสามีภรรยาที่แต่งงานกันมานาน แต่ความหวานก็ไม่เคยลดลงเลยแม้แต่น้อย สมกับเป็นคู่รักตัวอย่างที่หลายคนอิจฉาจริงๆ