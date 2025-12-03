เลือกบ้านสไตล์ “โค้ชอิชิอิ” กุนซือคนใหม่แห่ง “บีจี ปทุม ยูไนเต็ด” บ้านที่เงียบสงบ บรรยากาศดี จุดเริ่มต้นที่ดีของการพักผ่อน

ก้าวแรกในฐานะกุนซือคนใหม่ของ “บีจี ปทุม ยูไนเต็ด” สำหรับ “โค้ชมาซาทาดะ อิชิอิ” ผู้สร้างชื่อในเจลีกและไทยลีกที่มาพร้อมความตั้งใจชัดเจนว่า “อยากพัฒนานักเตะไทยให้ไปได้ไกลกว่าเดิม”
นายมาซาทาดะ อิชิอิ กล่าวในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนครั้งแรกในบ้านของ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ว่า ต้องการผลักดันนักเตะไทยให้พัฒนาขึ้นและให้โอกาสนักฟุตบอลทุกคน โดยให้ความสำคัญกับเรื่องของวินัยที่เป็นหัวใจของความสำเร็จ พร้อมวางรากฐานปรัชญาฟุตบอล “ซ้อมให้เต็มที่ – กินให้ดี – พักผ่อนให้เพียงพอ” ที่แม้จะดูเรียบง่าย แต่คือรากฐานของความเป็นมืออาชีพที่ใช้ได้ผลเสมอเพราะการพักผ่อนอย่างเต็มที่ คือสิ่งที่ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวพร้อมซ้อมวันถัดไป บ้านที่ดีจึงมีส่วนสำคัญต่อฟอร์มของนักฟุตบอล
“บีจี ปทุมฯ เป็นทีมใหญ่ของไทยลีก นักเตะหลายคนมีศักยภาพสูง รวมถึงมีอุปกรณ์การฝึกซ้อมครบครันและบรรยากาศการซ้อมที่พร้อมมาก ผมเชื่อว่า ทีมบีจี ปทุมฯ ยังพัฒนาศักยภาพได้อีกไกล ตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้าสโมสร ซึ่งนักเตะควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อน วิธีง่าย ๆ คือ เริ่มตั้งแต่การอยู่บ้านที่มีบรรยากาศดี จะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้น และพร้อมซ้อมวันต่อไป” นายมาซาทาดะกล่าว
สำหรับบ้านหลังใหม่ที่ โค้ชอิชิอิ เลือกอยู่หลังย้ายมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด คือ โครงการ Esta Rangsit Klong 2 (เอสต้า รังสิต คลอง 2) ซึ่งสนับสนุนโดย แอสเซทไวส์ ภายในตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น อบอุ่น ด้วยโทนไม้ที่เป็นธรรมชาติ มีความเรียบง่ายให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ทามกลางสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ช่วยเสริมสมดุลชีวิตการทำงานและการพักผ่อนอย่างเต็มที่
“ผมเป็นคนไม่อยากเสียเวลาไปกับการเดินทาง บ้านหลังนี้ใกล้สนามซ้อมมาก ทำให้มีเวลาทำงานมากขึ้น ที่นี่เหมือนเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ พื้นที่บ้านมีขนาดที่เหมาะสม ดูแลง่าย ใช้ชีวิตคนเดียวได้สบาย และมองว่าเวลาส่วนตัวคือสิ่งสำคัญ จึงอยากใช้เวลาที่บ้านให้มากที่สุด”
ที่ผ่านมา แอสเซทไวส์ มุ่งสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยต่อเนื่อง พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันทีมบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนดูแลอำนวยความสะดวกที่พักให้กับนักเตะของบีจี ปทุมฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ และเสริมสมาธิในการฝึกซ้อมของทีมสตาฟฟ์และนักเตะอย่างแท้จริง