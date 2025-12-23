ยามาฮ่า ผนึกสโมสรชั้นนำจากญี่ปุ่น สร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยผ่านโครงการ YAMAHA X Jubilo Iwata Soccer Clinic In Thailand 2025

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เดินหน้าสานต่อแนวคิดการพัฒนาเยาวชนไทยผ่านกีฬาฟุตบอล จัดโครงการ YAMAHA x Jubilo Iwata Soccer Clinic In Thailand 2025 ร่วมกับสโมสรฟุตบอลชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น Jubilo Iwata เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอลตามมาตรฐานระดับสากล พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ก้าวตามความฝันอย่างมั่นใจ
โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร มร.ฮิเดฮิโกะ ทาคากิ รองประธานกรรมการบริหาร นายภาณุพล กิตติคำรณ ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า และ นายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า และวางแผนการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมถ่ายภาพกับ มร.มิจิฮิโร่ โออิชิ และ มร.คาโต้ มาซาชิ ผู้อำนวยการสโมสร Jubilo Iwata พร้อมด้วย ฟร้องซ์–ปรเมศย์ อาจวิไล นักฟุตบอลทีมชาติไทย สังกัดสโมสร Jubilo Iwata พร้อมด้วย นายรณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผู้อำนวยการสโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 80 คน
โครงการครั้งนี้สะท้อนความตั้งใจของ “ยามาฮ่า” ที่เชื่อว่ากีฬาโดยเฉพาะฟุตบอล เป็นมากกว่าการแข่งขัน แต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ที่ช่วยปลูกฝังวินัย ความรับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม และการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตในชีวิตจริง
ภายในโครงการ เยาวชนได้เรียนรู้เทคนิคการเล่นฟุตบอลอย่างใกล้ชิดจากทีมโค้ชและนักเตะของสโมสร Jubilo Iwata พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้กับเยาวชนจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จำนวน 30 คน บุตรหลานสื่อมวลชน 20 คน และบุตรหลานพนักงานบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด รวมถึงบริษัทในเครืออีก 30 คน
นอกจากนี้ ฟร้องซ์–ปรเมศย์ อาจวิไล ศูนย์หน้าทีมชาติไทย ยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ ถ่ายทอดมุมมอง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ เยาวชนอย่างเป็นกันเอง ท่ามกลางบรรยากาศการฝึกซ้อมที่เต็มไปด้วยพลังและรอยยิ้ม
โครงการ YAMAHA x Jubilo Iwata Soccer Clinic In Thailand 2025 จัดขึ้น ณ สนามธันเดอร์โดม ฟุตบอลปาร์ค สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด โดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับทักษะฟุตบอลของเยาวชนไทย ควบคู่กับการปลูกฝังทัศนคติที่ดี และเปิดมุมมองสู่มาตรฐานการฝึกซ้อมระดับนานาชาติจากประเทศญี่ปุ่น โครงการนี้จึงไม่ใช่เพียงการจัดคลินิกฟุตบอล แต่เป็นอีกหนึ่งบทบาทของยามาฮ่าในการร่วมสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ ค้นหาศักยภาพของตนเอง และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจในเส้นทางที่เลือกในอนาคต
