MMM เปิดฉาก Roadshow ก่อนดีเดย์ขายหุ้น PO 64.2 ล้านหุ้นก้าวจาก LiVEx เข้าสู่ mai

นางสาวณิชา โรจน์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล [MMM] เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป (PO) จำนวน 64.2 ล้านหุ้น ตามแผนการระดมทุน เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยโรดโชว์ในครั้งนี้ MMM ร่วมกับ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน และ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น PO (Lead Underwriter) เพื่อร่วมกันตอกย้ำศักยภาพการดำเนินธุรกิจ รวมถึงศักยภาพ จุดเด่น และโอกาสการเติบโตของบริษัทฯ ก่อนที่จะเสนอขายหุ้น PO ในเร็วๆ นี้
การระดมทุนครั้งนี้ สะท้อนถึงศักยภาพและความโดดเด่น โมเดลธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้การวาง ตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ในฐานะ "มินิมาร์ทอสังหาฯ" ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย คล่องตัว และมีความหลากหลายทั้งในด้านประเภทและทำเลที่ตั้งอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการวางแผนการตลาดที่ครอบคลุมทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายเอเจนต์อิสระ ส่งผลให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีความร่วมมือกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการบริหารการขาย เพื่อให้สามารถ ส่งมอบโครงการได้ทันตามกรอบระยะเวลาการขายที่กำหนด
นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยโมเดลธุรกิจของ MMM ที่มุ่งเน้นการเป็นผู้ให้บริการด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิดการเป็น "เพื่อนคู่คิด นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" สะท้อนถึงความสำเร็จในผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน 2568 โดยมีรายได้จากการขายและบริการรวม 339.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 181.71% (YoY) ขณะที่กำไรสุทธิ 63.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 190.93% (YoY) คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 18.58% และจากความสามารถในการทำกำไรสุทธิที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ MMM จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ถึง 6 ไตรมาสติดต่อกันนับตั้งเต่ปี 2566 จนถึงงวดปัจจุบัน
สำหรับการเติบโตของ MMM มาจาก 3 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย 1.ที่ปรึกษางานขายโครงการ (BU1) ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวให้กับเจ้าของโครงการ เพื่อให้บริการแนะนำติดต่อผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย ตลอดจนประสานงานเพื่อให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาฯ ระหว่างผู้ซื้อและเจ้าของโครงการจนกว่าแล้วเสร็จ
2.การบริหารงานขายโครงการ (BU2) ตัวแทนขายและรับประกันการขายแต่เพียงผู้เดียว เพื่อให้บริการ แนะนำ ติดต่อผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย ตลอดจนประสานงานเพื่อให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ระหว่างผู้ซื้อและเจ้าของโครงการจนกว่าแล้วเสร็จ นอกจากนี้ MMM ให้บริการบริหารงานขายแบบวางหลักประกันการซื้อ (Hybrid) ซึ่งเป็นการรวมรูปแบบการให้บริการที่ปรึกษางานขายโครงการ (BU1) และสิทธิในการเลือกเป็นการบริหารงานขายโครงการแบบรับประกันการขาย (BU2) และ 3.การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (BU3) เป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีสภาพดีนำมาปรับปรุงเพื่อจำหน่าย
วัตถุประสงค์ในการระดมทุนของ MMM ครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ ทั้งการวางเงินประกันสัญญาในธุรกิจการให้บริการที่ปรึกษางานขายโครงการ (BU1) และสัญญาการให้บริการบริหารงานขายโครงการ (BU2) รวมทั้งสัญญาการให้บริการบริหารงานขายแบบวางหลักประกันการซื้อ (Hybrid) รวมถึงนำไปใช้เพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (BU3) และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขยายธุรกิจ ตอบโจทย์การเป็นผู้ให้บริการด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่การสร้างโอกาสในธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต
ขณะที่ นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 1 บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) กล่าวว่า การนำเสนอข้อมูลให้กับกลุ่มนักลงทุนในครั้งนี้ จะทำให้เข้าใจถึงภาพรวมธุรกิจของ MMM ภายใต้จุดเด่นการเป็นตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยทุกประเภท ให้กับเจ้าของโครงการ ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น นนทบุรี ชลบุรี และระยอง ผ่านกลยุทธ์ทางการตลาดการขายโครงการผ่านเครือข่ายนายหน้าอิสระจำนวนมาก ทำให้เข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้น และสามารถควบคุมต้นทุนจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย โดยซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีสภาพดีมาปรับปรุงก่อนนำออกจำหน่ายผ่านตัวแทนขาย