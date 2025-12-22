ปอดเหล็กเคนยาแชมป์โอเวอร์ออล บนสนามแข่งระดับโลก บางแสน 21 "ณัฐวุฒิ อินนุ่ม" ยึดแชมป์คนไทย 7 สมัยติด

สุดอลังการเมื่อนักวิ่งนับ 13,000 คน ทั้งไทยและทั่วโลก เข้าร่วมสร้างปรากฏการณ์การวิ่งระดับโลก ในงาน "บางแสน 21" ครั้งที่ 11 งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน แพลทินัม เลเบล รายแรกของโลก จนเส้นทางวิ่งบนชายหาดบางแสนกลายเป็นถนนสีฟ้าที่งดงามยิ่งใหญ่ สมกับงานวิ่งแห่งเดียวที่เกิดจากฝีมือคนไทยที่ได้รับมาตรฐานระดับสูงสุด Platinum Label จาก สหพันธ์กรีฑาโลก หรือ World Athletics มาตรฐานเดียวกับงานวิ่งเมเจอร์ระดับโลก และพิเศษสุดของปีนี้ บางแสน 21 ยังได้มีโอกาสต้อนรับ Mark Milde ผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน (Race Director) รายการ Berlin Marathon ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการมาราธอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (World Marathon Majors) ที่ให้เกียรติมาร่วมวิ่งประชันฝีเท้าในครั้งนี้ด้วย
ไม่เพียงแค่นี้ บางแสน 21 ในฐานะยืนหนึ่งเดียวของงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนงานแรกของโลก ที่สามารถก้าวสู่มาตรฐานสูงสุดของสหพันธ์กรีฑาโลก ยังได้รับเกียรติจากนักวิ่งใน Gifu Half Marathon งานแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงมากในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงยอดนักวิ่งอีลิทระดับ top 20 ของโลก ต่างพากันตบเท้ามาร่วมวิ่งประลองฝีเท้าชิงชัยกันอย่างสนุกสนาน สมกับสโลแกน “The Finest Runing Event Ever” หรือ “งานวิ่งที่แสนสุขที่สุด” ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา
โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี และประธานที่ปรึกษาการจัดงาน บางแสน21 นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข หรือ นายกตุ้ย นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร Race Director และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันและปล่อยตัวนักวิ่งกว่า 13,000 คน ทั้งไทยและทั่วโลก ประกอบกับมีนักแสดงหนุ่มชื่อดัง เต้ย-พงศกร ก็มาร่วมวิ่งในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีจุดปล่อยตัวอยู่ที่ บริเวณหน้าโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ด้วยระยะทาง 21 กิโลเมตร ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วย รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ เสียงพูดคุย และ การเซลฟี่ถ่ายรูปเอ็กชั่นตนเอง และเพื่อนๆ กันสนุกสนาน
สำหรับผลการแข่งขัน บางแสน 21 ผู้ชนะเลิศปีนี้
Overall ชาย
อันดับ 1 Samwel Nyamai Mailu จากประเทศเคนย่า จบเวลา 1:02:59
อันดับ 2 Teresa Nyakola Gela จากประเทศเอธิโอเปีย จบเวลา 1:03:22
อันดับ 3 Seyoum Beharu Regasa จากประเทศเอธิโอเปีย จบเวลา 1:03:36
Overall หญิง
อันดับ 1 Dolphine Nyaboke Omare จากประเทศเคนย่า จบเวลา 1:10:14
อันดับ 2 Beriha Gebreyohanes Gebreslasie จากประเทศเอธิโอเปีย จบเวลา 1:11:12
อันดับ 3 Mehret Gemeda Robe จากประเทศเอธิโอเปีย จบเวลา 1:12:30
รุ่นทั่วไป สัญชาติไทย - ชาย
อันดับ 1 ณัฐวุฒิ อินนุ่ม จบเวลา 1:10:09
อันดับ 2 อาทิตย์ โสดา จบเวลา 1:10:50
อันดับ 3 พงศกร สุขสวัสดิ์ จบเวลา 1:11:32
รุ่นทั่วไป สัญชาติไทย – หญิง
อันดับ 1 ปารียา สนเส็ม จบเวลา 1:22:05
อันดับ 2 อรอนงค์ วงศร จบเวลา 1:22:14
อันดับ 3 ลินดา จันทะชิด จบเวลา 1:24:13
โดย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี และประธานที่ปรึกษาการจัดงาน บางแสน21กล่าวถึง ภายหลังการเสร็จสิ้นงานแข่งขันวิ่งครั้งนี้ว่า ขณะนี้ จังหวัดชลบุรีกำลังกลายเป็นเมือง Sport City ระดับเอเชีย (Asian Sport City) อย่างแท้จริง ที่สามารถจัดงานวิ่ง มาตรฐานระดับโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะงานบางแสน21 คือภาพสะท้อนของความพร้อมและความร่วมมือที่เกิดขึ้นจริง ทั้งด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย การมีส่วนร่วมของชุมชนและศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬานานาชาติ อีกมากมายในอนาคต
นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด – Race Director เปิดเผยถึง ความสำเร็จของ บางแสน21 ครั้งที่ 11 ว่า เป็นงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน แพลทินัม เลเบล รายแรกของโลก ที่ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบตามที่เราได้วางแผนไว้ เห็นถึงรอยยิ้ม และความสุขที่เกิดขึ้นหลังเข้าเส้นชัยอย่างมากมาย เห็นคนวิ่งปีนี้วิ่งเข้าเส้นชัยได้เร็วขึ้น
“New PB” ผมได้ยินคำนี้เต็มไปหมดเลยในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกหลังวิ่งเข้าเส้นชัย รวมถึงรางวัล Top100 ปีนี้ ก็วิ่งได้เร็วขึ้นทั้งชายและหญิง และปีนี้เราได้ Adidas ที่มามอบรางวัลพิเศษ รองเท้าวิ่ง Adizero Adios Pro 4 ให้กับ “Top 50 ADIDAS Fastest Finisher” สำหรับนักวิ่งไทยชายและหญิงที่ใส่รองเท้า adidas เข้าเส้นชัย 50 คนแรก ยิ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับนักวิ่งทั้งไทย และต่างชาติ อย่างมาก" นายรัฐ กล่าว
อีกทั้งหลังเส้นชัย นักวิ่งทุกคนต่างเข้ามาขอบคุณผมและทีมงานว่า งานบางแสน21 ไม่ได้เป็นแค่การได้มาวิ่ง แต่เป็นงานที่ได้มาฟื้นฟูจิตใจ สร้างกำลังใจได้พลังที่ดีๆ กลับไปร่วมฉลองปีใหม่ที่จะถึงนี้กับครอบครัวได้อย่างมีความสุข ในฐานะผู้จัด ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมและบริษัททำอยู่นี้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศไทย อย่างมาก เพราะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ที่แข็งแรงขึ้น
อย่างไรก็ดี หลังจากที่ บางแสน21 ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทีมงานทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี จนได้รับมาตรฐานสูงสุด Platinum Label จาก สหพันธ์กรีฑาโลก หรือ World Athletics ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งของวงการวิ่งไทย ที่ช่วยกันผลักดันให้งานวิ่งไทย สามารถก้าวขึ้นไปยืนอยู่ในระดับเดียวกับงานวิ่งชั้นนำของโลก เทียบเท่ากับรายการระดับโลกอย่าง Berlin Marathon, London Marathon, Tokyo Marathon ดังนั้นเป้าหมายต่อไปของเราคือ การนำพาบางแสน21 ไปเชื่อมกับเครือข่ายนักจัดงานวิ่งทั่วโลก เพื่อทำให้งานบางแสน21 เป็นหมุดหมายหนึ่งของคนทั่วโลกว่า อยากมาวิ่งที่นี่สักครั้งในชีวิต ไม่ใช่เฉพาะคนไทย และคนเอเชีย เท่านั้น