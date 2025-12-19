สควอชฯไม่ท้อขอลุยพัฒนาวงการต่อ แม้ไร้เหรียญซีเกมส์

การแข่งขันสควอชกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่สนามสควอช ร.ร.วชิราวุธวิทยาลัย มีชิงชัย 4 เหรียญทอง คือ ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่ และ คู่ผสม โดยผลปรากฎว่า นักกีฬาจากมาเลเซียโชว์ฟอร์มสุดยอดเหมาหมดทั้ง 4 เหรียญทอง ขณะที่นักกีฬาสควอชไทยพ่ายความเก๋าของคู่แข่งชวดเหรียญรางวัลทุกรายการ
ส่วนผลแข่งขันสควอชซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ทั้ง 4 รายการ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ ซันเจย์ จีวา(มาเลเซีย) ชนะ ดันแคน ลี (มาเลเซีย) 3-1 เซต (6-11, 11-6, 11-5, 11-4), ทองแดง เจอโรม อิ๋ว จิน หมิง(สิงคโปร์) กับ เรย์มาร์ก เบกอร์เนีย(ฟิลิปปินส์), ชายคู่ เจฟรี่ ดาเนียล ฮาริท กับ ลอว์ เซิร์น วา(มาเลเซีย) ชนะ คริสโตเฟอร์ บูราก้า กับ โจนาธาน เรเยส(ฟิลิปปินส์) 2-1 เซต(11-4, 8-11, 11-5), ทองแดง ฟูซี่ อคาหมัด กับ ไรฟา ปูตรี ยัตตาซี(อินโดนีเซีย) กับ อึ้ง ซิม ซื่อ กับ อีธาน ฉั่ว ฟาน เจีย(สิงคโปร์), หญิงเดี่ยว ไอนา อมานี่ อัมพาดี้ นอร์(มาเลเซีย) ชนะ ยี ซิน หยิง(มาเลเซีย) 3-1 เซต(11-7, 12-10, 8-11, 11-4), ทองแดง เจมิก้า อริบาโด้ (ฟิลิปปินส์) กับ หยาน เว่ย เยือง อู๋
นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา นายกสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐ การกีฬาแห่งประเทศไทย และพี่น้องประชาชน รวมถึงนักสควอช สโมสรต่างๆที่ได้กรุณาสนับสนุนสมาคมในทุกวันนี้ ผมต้องกราบขอโทษที่ไม่สามารถนำพานักกีฬาให้ประสบผลสำเร็จตามที่ได้เรียนไว้ก่อนแข่งขัน แต่เราจะไม่ท้อ และจะพยายามต่อไปถึงแม้เราจะไล่หลังประเทศอื่นๆ มากกว่า 10 ปีก็ตาม
" เรายังมีงานใหญ่รออยู่ข้างหน้า เรายังต้องร่วมการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุน ในปีหน้านี้อีก และสมาคมฯได้มีนโยบายที่จะทำโครงการสนับสนุนเยาวชนในภูมิภาคต่างๆ ที่จะทำให้กีฬาสควอช กระจายไปเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้สังคมทราบว่าสควอชเป็นกีฬาระดับสากล เพราะปัจจุบันยังมีคนเล่นกันน้อย เราได้ทำกิจกรรมร่วมกับ ม. แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านท่าดินแดง จ. กาญจนบุรี ฯลฯ ทางสมาคมฯมีความหวังที่จะสร้างนักกีฬาสควอชให้มีมากขึ้นต่อไป
" นายกสมาคมกีฬาสควอชฯ กล่าวทิ้งท้าย