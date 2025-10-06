ฐิติวุฒิ คว้าแชมป์สควอช ปทท. สมาคมฯเดินหน้าเตรียมทีมโค้งสุดท้ายลุ้นเหรียญซีเกมส์

ดาวรุ่งวัย 14 ปี สร้างเซอไพรส์ปราบแชมป์เก่า คว้าตำแหน่งชนะเลิศ ชายเดี่ยว ในศึกสควอชชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ-ปริ๊นเซสคัพ 2568
สมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาสควอช ประเภทบุคคลทั่วไปชาย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ประเภทบุคลทั่วไปหญิง ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่สนามสควอชวชิราวุธวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-5 ต.ค.68 ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 68 เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งบทสรุปของทั้ง 2 ประเภท มีดังนี้
ประเภทบุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ แข่งระบบ 3 ใน 5 เกม เป็นการพบกันระหว่างสองนักกีฬาจาก ราชกรีฑาสโมสร
ชัชวิน ตั้งใจตรง แชมป์เก่า พบกับ ฐิติวุฒิ ยิ่งเจริญ ดาวรุ่งวัย 14 ปี ที่มีชื่อติดทีมชาติชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ปรากฏว่าคู่นี้สู้กันสูสี ต้องดวลกันถึงเกมตัดสิน และสุดท้ายเป็น ฐิติวุฒิ ที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 3-2 เกม (7-11, 13-11, 7-11, 11-8 และ 11-9) ฐิติวุฒิ คว้าแชมป์ในปีนี้ พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปครอง
ด้านประเภทบุคคลทั่วไปหญิง รอบชิงชนะเลิศ เป็นการรีแมตช์คู่ชิงฯปีที่แล้วระหว่างสองนักกีฬาทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 อนันตนา ประเสริฐรัตนกุล ดีกรีมือ 1 ทีมชาติไทย มือ 1 ของรายการ และเป็นแชมป์เก่า พบกับ ศุภากร งามประเสริฐมือ 2 ของรายการ ผลปรากฏว่า อนันตนา โชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง 1 เอาชนะ ศุภากร ได้สำเร็จ 3-0 เกม
11-2, 11-6 และ 11-6
อนันตนา คว้าแชมป์ในปีนี้ พร้อมถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ด้าน อัครินทร์ หิรัญพฤกษ์
เลขาธิการสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยฯ เผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพว่า สมาคมฯได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธ.ค. 67 ควบคู่ไปกับการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ เพื่อวัดฝีมือ รวมถึงก่อนหน้านี้มีการพานักกีฬาไปเก็บตัวที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีนักกีฬาสควอชฝีมือดีอยู่จำนวนมาก ช่วยทำให้นักกีฬาไทยได้ไปเรียนรู้เทคนิค และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลังกลับมาจากการเก็บตัวได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะกลุ่มนักกีฬาทีมชาติสามารถทำผลงานผ่านเข้ามาถึงรอบรองฯ และรอบชิงฯ ในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยได้ทั้งหมด
"ช่วง 2 เดือนหลังจากนี้ สมาคมฯมีแผนจะดึงนักกีฬาจาก ทั้งฟิลิปปินส์ และ มาเลเซีย ซึ่งเป็นชาติชั้นนำในอาเซียน มาเป็นคู่ฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาทีมชาติไทย ในช่วงโค้งสุดท้าย รวมถึงหากหางบประมาณได้ก็จะพาทีมไปเก็บตัวที่ต่างประเทศอีกรอบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงการแข่งขันซีเกมส์ โดยตั้งความหวังไว้ที่ประเภท ชายคู่, คู่ผสม"
สำหรับกีฬาสควอช จัดชิงชัยในซีเกมส์ครั้งล่าสุดที่ฟิลิปปินส์ ปี 2019 จากนั้นเว้นช่วงไป 2 ครั้ง ที่เวียดนาม และกัมพูชา ก่อนกลับมาบรรจุให้มีชิงชัยในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย โดยมีชิงชัย 4 เหรียญทอง ในประเภท ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่ และคู่ผสม