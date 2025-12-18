“Monomax” ยิงสดศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ บิ๊กแมตซ์ “สเปอร์สชนลิเวอร์พูล

ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเดินหน้าเข้าสู่ช่วงโปรแกรมเข้มข้นปลายเดือน สัปดาห์นี้เปิดฉากตั้งแต่คืน วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 ก่อนต่อเนื่องไปสู่ วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2568 อัดแน่นด้วยเกมใหญ่และการลุ้นแต้มสำคัญของทุกทีม นำโดยบิ๊กแมตช์ “ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์” ปะทะ “ลิเวอร์พูล” พร้อมด้วย “แมนเชสเตอร์ ซิตี้”, “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” และ “อาร์เซนอล” ที่ต่างมีภารกิจหนัก ซึ่ง Monomax พร้อมถ่ายทอดสดครบทุกคู่และบางคู่ผ่านหน้าจอ ช่อง MONO29
เปิดหัวค่ำ วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 ด้วยเกมน่าจับตา เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง Monomax “สาลิกาดง” นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เปิดรังรับการมาเยือนของ “สิงห์บลูส์” เชลซี ซึ่งกำลังไล่เก็บแต้มอย่างต่อเนื่อง เกมนี้มีความหมายต่อการรักษาอันดับในกลุ่มหัวตาราง และอาจเป็นตัวแปรสำคัญในการแย่งพื้นที่ท็อปโฟร์ จากนั้น เวลา 22.00 น. แฟนบอลได้มันส์กันต่อเนื่องถึงสี่สนาม เริ่มจากเกมของทีมกลางตารางเข้มข้นไม่แพ้กัน บอร์นมัธ พบ เบิร์นลีย์ เป็นการดวลกันของทีมที่ต้องการคะแนนเพื่อสร้างระยะห่างจากโซนอันตราย ขณะที่ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน ซึ่งยังมีลุ้นแทรกขึ้นกลุ่มบน เปิดบ้านรับ ซันเดอร์แลนด์ ทีมที่ต้องเน้นทุกแต้มเพื่อความอยู่รอด อีกหนึ่งคู่ที่จับตาคือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมที่ยังต้องเดินหน้าเก็บชัยชนะต่อเนื่อง เปิดบ้านพบ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ซึ่งคู่นี้ถ่ายทอดสดพิเศษทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 ส่วน วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส ปะทะ เบรนท์ฟอร์ด เป็นเกมตัดแต้มของกลุ่มกลางตาราง
ต่อเนื่องกันยาว ๆ ใน เวลา 00.30 น. วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2568 (คืนวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568) Monomax ยิงสดบิ๊กแมตช์ระหว่าง ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส พบ ลิเวอร์พูล ศึกของสองทีมระดับท็อปที่กำลังขับเคี่ยวในกลุ่มหัวตาราง ต่อด้วยเกมช่วง เวลา 03.00 น. เอฟเวอร์ตัน เปิดบ้านรับ อาร์เซนอล ทีมลุ้นแชมป์ที่ต้องรักษามาตรฐานการเก็บแต้มอย่างสม่ำเสมอ และอีกสนาม ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ คริสตัล พาเลซ เกมสำคัญของทีมกลางตารางที่ยังต้องระวังการไหลลงสู่กลุ่มเสี่ยง ก่อนจะปิดท้ายวันอาทิตย์ด้วยเกมใหญ่ เวลา 23.30 น. แอสตัน วิลลา ทีมฟอร์มแรงในบ้าน เปิดศึกกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซึ่งเกมนี้มีผลต่ออันดับโดยตรงของทั้งสองทีม และอาจเป็นจุดเปลี่ยนของช่วงครึ่งฤดูกาลหลัง
จากนั้น วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. (คืนวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2568) ฟูแลม พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เกมสำคัญของทีมกลุ่มล่างที่ทุกแต้มมีความหมายต่อการหนีตกชั้น รับชมทาง Monomax
ศึกพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญที่อาจเปลี่ยนทิศทางของตารางคะแนน แฟนบอลไม่ควรพลาดชมถ่ายทอดสดทุกแมตช์ทาง Monomax กับแพ็กเกจ Monomax Standard ได้ที่ https://www.monomax.me/qr/vXt4 ราคาสุดคุ้มรายเดือน 299 บาทเท่านั้น!!!