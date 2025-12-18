กรีฑาจัดงานฉลองเจ้าซีเกมส์ มอบอัดฉีด 1.8 ล้านบาท “บิ๊กแป๊ะ” หวังขยายสัญญา “โค้ชจี” ช่วยทัพไทย

กรีฑาไทย จัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จเจ้าทองซีเกมส์ 2025 หลังช่วยกันกวาดรวม 13 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ด้าน เอกพัฒน์ พรประภา ผู้จัดการทีมกรีฑาไทย ชุดซีเกมส์ 2025 ร่วมมอบเงิน 1.8 ล้านบาท อัดฉีดให้ทีมกรีฑาด้วย ส่วน “บิ๊กแป๊ะ” นายกกรีฑาไทยหวังขยายสัญญา ”โค้ชจี“ เจนทรีย์ แบรดลีย์ โค้ชชาวมะกัน ที่เข้ามาช่วยทีมกรีฑาระยะสั้นไทยสร้างผลงานแจ่ม ด้วยการคว้าเหรียญทอง พร้อมกับทุบสถิติในซีเกมส์
สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย จัดงานเลี้ยงฉลองผลงานเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ในกีฬากรีฑา หลังในศึกซีเกมส์ 2025 ที่เพิ่งจบลงไป ทีมกรีฑาลู่และลานไทย ระเบิดฟอร์มคว้ารวม 13 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง โดย พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย เป็นประธาน โดยมีนักกีฬา สต๊าฟโค้ช และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ที่ร้านอาหารสวาน เลค จังหวัดปทุมธานี เมื่อ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา
ในงานดังกล่าว นายเอกภัทร พรประภา ผู้จัดการทีมกรีฑาไทย ชุดซีเกมส์ 2025 ยังได้เดินทางมาร่วมมอบเงินรางวัลสนับสนุนความสำเร็จให้กับทีมกรีฑาไทยเป็นจำนวน 1.8 ล้านบาทด้วย ซึ่งในรายคนที่ได้เหรียญทอง มอบให้ 50,000 บาท, เหรียญเงิน 30,000 บาท และเหรียญทองแดง 20,000 บาท
พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ผลงานในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รอบนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมาก แม้ตนเองจะเข้ามารับงานเพียง 4 เดือนก่อนการแข่งขันซีเกมส์ แต่ก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่กับทีมโค้ช นักกีฬา เพื่อสร้างผลงานให้ดีที่สุด ซึ่งน่าปลื้มใจตรงที่นอกจากหลายๆรายการเราจะได้เหรียญทองแล้ว นักกีฬาของเรายังทำลายสถิติของการแข่งขันได้ด้วย โดยเฉพาะ “บิว” ภูริพล บุญสอน ที่ทำลายสถิติได้ทั้ง 3 ระยะ คือ 100, 200 และ 4x100 เมตร ต้องขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยที่ร่วมกันเชียร์ทัพนักกีฬาไทยทั้งประเภทลู่และลานด้วย
“ส่วนการมาของโค้ชจี เจนทรีย์ แบรดลีย์ นั้น ต้องยอมรับว่าเข้ามาช่วยเติมเต็มในเรื่องเทคนิคและทักษะต่างๆ การทำงานอย่างจริงจังและเข้มงวด ของทีมสปรินท์เตอร์ไทยได้เป็นอย่างดี โค้ชเองมองว่านักกีฬาไทยมีพรสวรค์อยู่แล้ว การได้เขามาเติมเต็มในเรื่องนี้ จึงช่วยทำให้นักกีฬาของเราพัฒนาขึ้นมาได้ ซึ่งเหตุผลหลักๆของการที่เลือกโค้ชจีนั้น ก็เพราะว่าผมเห็นโปรไฟล์ของโค้ชแล้วดีกว่าอีก 2-3 ท่าน ที่มีการนำเสนอมา ตอนนี้สัญญาของเจ้าตัวหมดแล้ว ก็จะเดินทางกลับสหรัฐฯ ในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ แน่นอนว่า เราตั้งใจจะเซ็นสัญญากับเขาให้เข้ามาช่วยทำทีมต่อในปี 2026 วึ่งเราเป้าหมายหลักก็คือสร้างผลงานในเอเชียนเกมส์ ขณะเดียวกันในอีเวนต์อื่นๆ เราเองก็มีแผนที่จะเสริมความแกร่งให้กับนักกีฬาประเภทอื่นๆ เพื่อพัฒนาและสร้างผลงานในระดับนานาชาติด้วย”
ด้าน “บิว” ภูริพล บุญสอน เจ้าของ 3 เหรียญทองซีเกมส์ 2025 เปิดเผยว่า หลังจากนี้สมาคมจะปล่อยให้นักกีฬาแต่ละคนกลับไปพักผ่อน ก่อนจะกลับมาเข้าแคมป์อีกครั้งในช่วงเดือนม.ค.2569 ซึ่งตนเองก็มีโปรแกรมจะลงแข่งขันในช่วงเดือน ก.พ. ในรายการ กรีฑาในร่มชิงแชมป์เอเชีย ซึ่งสมาคมก็วางให้ลงแข่งขันในรายการ 60 เมตร
“ส่วนการทำงานกับโค้ชจี ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่จริงจังกับการทำงานมาก แถมมีโปรแกรมการฝึกซ้อมที่ค่อนข้างแปลกใหม่ ตัวผมเองก็พัฒนาแม้จะมีเวลาฝึกกับเขาแค่ 3 เดือน แต่ก็รู้สึกว่าพัฒนามากขึ้นทั้งในเรื่องของเทคนิคและร่างกาย ส่วนในปีหน้าทั้งรายการ 100 หรือ 200 เมตร ก็ตั้งเป้าจะทำเวลาให้ดีขึ้นกว่านี้ อย่าง 100 เมตรก็อยากจะวิ่งให้ต่ำลงกว่า 9.94 วินาที ส่วน 200 เมตร ก็อยากจะวิ่งต่ำกว่า 20 วินาทีให้ได้ ซึ่งต้องขอบคุณแฟนกีฬาไทยทุกคนที่ติดตามชมและเชียร์ให้กำลังใจผมและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักกรีฑาไทยทุกคนในซีเกมส์ครั้งนี้” ภูริพล ทิ้งท้าย