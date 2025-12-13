กลุ่มไทยแลนด์พิกเกิลบอล อบรมทักษะเยาวชนภาคใต้ ส่งเสริมกีฬาน้องใหม่สู่ระดับชาติ-สร้างโอกาสสู่เวทีสากล

กลุ่มไทยแลนด์พิกเกิลบอล (Thailand Pickleball) เดินหน้ายกระดับกีฬาน้องใหม่ในไทย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กีฬาพิกเกิลบอลแก่เยาวชน และนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีเป้าขยายฐานผู้เล่นทั่วทุกภูมิภาค พร้อมมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนการสอน หวังปั้นนักกีฬาไทยสู่เวทีนานาชาติ
นางทยา ทีปสุวรรณ ประธานกลุ่มไทยแลนด์พิกเกิลบอล นำทีมคณะกรรมการบริหาร และผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อถ่ายทอดทักษะและกติกากีฬาพิกเกิลบอลให้กับนักเรียนและนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วงพัทธ์ ชูดำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด ที่ห้องประชุม 2 คณะศึกษาศาสตร์ และโรงยิมวอลเลย์บอล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 60 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง และนักศึกษาจาก 3 คณะหลัก (คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะศิลปศาสตร์) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้กีฬาพิกเกิลบอลเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาพิกเกิลบอลให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น
นอกจากการฝึกซ้อมภาคสนาม ทางกลุ่มฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาพิกเกิลบอล อาทิ ไม้พิกเกิลบอล 20 ไม้ เน็ต 2 ชุด ลูกบอล 24 ลูก เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมจริงให้กับทั้งสองโรงเรียนที่เข้าอบอรมอีกด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรใจดี ได้แก่ บริษัท คอนเคอเรอร์ เซ้าท์อีส เอเชีย จำกัด และ บริษัท Boxdrop Online Company Limited
นางทยา ทีปสุวรรณ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่เล็งเห็นความสำคัญของกีฬาน้องใหม่อย่างพิกเกิลบอล เป้าหมายของเราไม่ใช่แค่การแนะนำให้รู้จัก แต่คือการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งตั้งแต่ระดับเยาวชน และเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงกีฬาพิกเกิลบอลอย่างเท่าเทียม เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล โดยกลุ่มไทยแลนด์พิกเกิลบอลมีแผนที่จะเดินทางไปจัดกิจกรรมอบรมแก่เยาวชนให้ครบทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย