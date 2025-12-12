ปีนหน้าผาไทย ประเดิม 1 เงิน 1 ทองแดง ซีเกมส์ ครั้งที่ 33

ทัพปีนหน้าผาไทย เปิดหัวคว้า 1 เงิน 1 ทองแดง ประเภทลีด ซีเกมส์ครั้งที่ 33 โดย ออสซี่ - อัศวิน เอื้ออารีย์จิต คว้าเหรียญเงิน จากฝ่ายชาย และ ณัชชา ศุภวรเศรษฐ์ ได้เหรียญทองแดงจากฝ่ายหญิง ด้าน พล.ต.อ. อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ นายกสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีโอลิมปิกในปี 2028
การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา ในซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่ศูนย์ปีนหน้าผา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 68 เริ่มแข่งขันวันแรก มีชิงชัย 2 เหรียญทองใน ประเภทลีด (ปีนผาสูง) โดยรอบชิงชนะเลิศ มีเวลาให้ 6 นาที ซึ่งใครปีนได้สูงที่สุดภายในระยะเวลาที่กำหนดจะเป็นผู้ชนะ
ไฮไลท์ในประเภทลีดชาย รอบชิงชนะเลิศ มีนักกีฬาลงลุ้นเหรียญ 8 คน ปรากฏว่า "ออสซี่" อัศวิน เอื้ออารีย์จิต ดาวรุ่งวัย 18 ปี ดีกรีรองแชมป์ประเภทลีด ศึกอาเซียนแชมเปี้ยนชิพ 2025 ที่ประเทศมาเลเซีย ใช้ทักษะการปีนที่ยอดเยี่ยม ทำผลงานจบอันดับ 2 ทำได้ 38 คะแนน คว้าเหรียญเงินไปครอง โดยเหรียญทองเป็น อาดามา ซีกัล ดามาวูลัน จากอินโดนีเซีย ทำได้คะแนนได้ 39+ ส่วนเหรียญทองแดง มาเฮซา ซีซาร์ จากอินโดนีเซีย ทำคะแนนได้ 37+
ส่วน ประเภทลีดหญิง รอบชิงชนะเลิศ มีนักกีฬาลงลุ้นเหรียญ 8 คน ปรากฏว่า "ข้าวปั้น" ณัชชา ศุภวรเศรษฐ์ ดาวรุ่งวัยไทย วัย 18 ปี ทำผลงานดีสุดของนักกีฬาไทย โดยทำคะแนนในรอบชิงฯ ได้ 32 คะแนน จบอันดับ 3 คว้าเหรียญทองแดงไปครอง ส่วนอันดับ 1 เป็นของ อัลมา อาริเอลลา ซานี จากอินโดนีเซีย หลังปีนขึ้นจุดสูงสุดได้สำเร็จ และเหรียญเงิน ซุกมา ลินตัง จายานี จากอินโดนีเซีย ทำได้ 42 คะแนน
ด้าน อัศวิน เอื้ออารีย์จิต กล่าวว่า รู้สึกเสียดาย ส่วนตัวคิดว่าทำได้ดีกว่านี้ แมตช์นี้ได้เรียนรู้ข้อผิดพลาด นำกลับไปแก้ไข และพัฒนาให้ดีขึ้น โดยจากนี้เหลือแข่งขันในประเภทโบลเดอร์ริ่ง ตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุด
ขณะที่ ณัชชา ศุภวรเศรษฐ์ กล่าวว่า ดีใจที่ได้เหรียญทองแดงในรายการนี้ ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการคว้าเหรียญในครั้งนี้เป็นเหรียญแรกของตัวเองในการลงแข่งขันรุ่นทั่วไปรายการระดับนานาชาติ ทำให้ช่วยเพิ่มความมั่นใจ และอยากที่สู้ต่อ รวมถึงมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น
พล.ต.อ. อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ นายกสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรัฐบาล ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสนามแข่งขันปีนหน้าผาแห่งนี้ขึ้นมา ซึ่งได้มาตรฐานระดับสากล และได้รับการรับรองจากสหพันธ์ปีนหน้าผานานาชาติ รวมถึงขอบคุณผู้รับเหมาที่เนรมิตรสนามให้เสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาที่จำกัด
"ต้องบอกว่าบรรยากาศการแข่งขันวันแรกคึกคักมากๆ ได้รับความสนใจแฟนกีฬาลงทะเบียนผ่านระบบเข้ามารับชมกันเต็มโควต้า 500 คน โดยในฐานะนายกสมาคมกีฬาปีนหน้าผาฯ อยากส่งเสริมให้กีฬาชนิดนี้ให้มีความแพร่หลายมากขึ้น ด้วยการให้ความสำคัญในการพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชน และต่อยอดสู่ระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการผลักดันให้มีนักกีฬาไทยได้เข้าร่วมแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา"
สำหรับกีฬาปีนหน้าผาในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มีชิงชัยชัยทั้งหมด 6 เหรียญทอง โดยในวันที่ 13 ธ.ค.จะเป็นแข่งขันในประเภทสปีด 2 เหรียญทอง และ วันที่ 14 ธ.ค. ในประเภทโบลเดอร์ริ่ง อีก 2 เหรียญทอง