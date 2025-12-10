"บิ๊กแนต" โชว์หนังสือถอนตัวจากกัมพูชา ขอบคุณมิตรภาพจากไทย แต่หวั่นความปลอดภัยจากเหตุปะทะ

จากการที่นักกีฬากัมพูชาได้ถอนตัวจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยได้มีการแจ้งถอนตัวทุกชนิดกีฬาเมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 10 ธันวาคม หลังจากได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อช่วงค่ำวันอังคารที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมานั้น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ "บิ๊กแนต" ดาโต๊ะซรี ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ CEO สหพันธ์ซีเกมส์ ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึง เนื่องจากในพิธีเปิดการแข่งขันรัฐมนตรีกัมพูชา ได้เข้าร่วมพิธีและนั่งอยู่กับตน พร้อมทั้งยังได้ชื่นชม และ ประทับใจการต้อนรับของคณะผู้บริหารวงการกีฬาของไทย รวมถึงนักกีฬาไทยด้วยมิตรไมตรีจิตรที่ดี ทำให้เกิดความอบอุ่นเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ กัมพูชา ยังได้แสดงความเคารพต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เหมือนเช่นที่คนไทยทั้งประเทศให้ความเคารพ นับว่าเป็นภาพที่ประทับใจ เป็นความทรงจำที่สวยงาม ทั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณแนวชายแดนไทย และต้องชื่นชมนักกีฬาไทย และ คนไทยที่ปฏิบัติดีต่อนักกีฬากัมพูชา มีการปรบมือให้ในช่วงที่เดินร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน โดยนำพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงขอให้นักกีฬาทีมชาติไทย ได้มีชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้ และ มีความเป็นเจ้าภาพที่ดีต่อผู้มาเยือน ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ เป็นภาพสะท้อนให้เห็นอย่างแท้จริงว่า พระบรมราโชวาท ที่ทรงพระราชทานให้แก่นักกีฬาไทย พี่น้องชาวไทย ที่ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันได้ถือปฏิบัติซึ่งเป็นที่ประทับใจแก่นักกีฬา จากประเทศกัมพูชาที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่ง
ส่วนกรณีที่ กัมพูชา ตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขัน รัฐมนตรีของกัมพูชา ได้ส่งหนังสือมาขอโทษอย่างเป็นทางการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะนักกีฬากัมพูชาได้เดินทางกลับประเทศกัมพูชา ในวันที่ 10 และ 11 ธันวาคม 2568
ขณะเดียวกัน นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้านักกีฬาไทย หลังจากที่ได้ประชุมร่วมกับ หัวหน้านักกีฬากัมพูชา ได้กล่าวถึงความรู้สึกเช่นกันว่า เข้าใจในความรู้สึกของหัวหน้านักกีฬากัมพูชา โดยรัฐบาลกัมพูชา , ประธานโอลิมปิกกัมพูชา ถูกผู้ปกครองนักกีฬากดดันโทรให้นำนักกีฬากลับตลอดทั้งวัน เป็นผลต่อเนื่องจากเหตุการณ์ปะทะรุนแรงบริเวณชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ อีกทั้งยังได้โยงปัญหาการเมืองกรณีที่ ทหารกัมพูชาถูกกักเป็นตัวประกันยังไม่มีการปล่อยตัว ทำให้หวั่นเกรงว่า ลูกหลาน ที่เดินทางมาแข่งขันกีฬา จะถูกทำร้ายและโดนจับกักเป็นตัวประกันเช่นเดียวกัน