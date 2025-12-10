ตบลูกยางสาวไทย เปิดหัวซีเกมส์สุดเฉียบ ต้อน สิงคโปร์ ขาดลอย 3-0

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา เป็นการประเดิมสนามวันแรก ทีมตบลูกยางสาวไทย ดีกรีแชมป์เก่า 17 สมัย พบกับ สิงคโปร์
"โค้ชอ๊อต" เกียรติพงษ์ รัชตะเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอน ส่งดาวรุ่งลงสนามหลายตำแหน่ง ผสมผสานกับผู้เล่นในทีมชุดใหญ่เดิม โดย 6 คนแรก ประกอบไปด้วย ณัฏฐณิชา ใจแสน, ศศิภาพร จันทวิสูตร, กัตติกา แก้วพิน, วิมลรัตน์ ทะนะพันธ์, วารุณี การรัมย์ และ วริศรา สีทาเลิศ รวมทั้ง กัลยรัตน์ คำวงษ์ เป็นลิเบโร
ปรากฎว่าวอลเลย์บอลหญิงไทย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ไล่ต้อนเอาชนะ สิงคโปร์ ไปแบบขาดลอย 3-0 เซต ด้วยสกอร์ 25-17, 25-13 และ 25-11 คะแนน เก็บชัยชนะประเดิมสนามซีเกมส์ ครั้งที่ 33
โปรแกรมต่อไปทีมตบลูกยางสาวไทย จะลงเล่นนัดที่สอง พบ ฟิลิปปินส์ วันที่ 11 ธันวาคม เวลา 17.30 น. ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก