ซีเกมส์ 2025 เชิญธง 11 ชาติขึ้นเสา “ธนา” อ้อนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี

เหลือเวลาอีกเพียงแค่วันเดียวเท่านั้น การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะเปิดทำการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยวันนี้ (8 ธ.ค) ที่บริเวณลานด้านหน้าอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก นพ.มีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเชิญธงของทุกชาติในอาเซียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9–20 ธันวาคม ขึ้นสู่ยอดเสา โดยมี “บิ๊กต้อม” นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย รวมทั้งตัวแทนเจ้าหน้าที่ และนักกีฬาจาก 11 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน, เมียนมาร์, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ติมอร์เลสเต้, สปป,ลาว, มาเลเซีย และ ไทย เข้าร่วม
ในการนี้ นพ.มีชัย อินวู๊ด ได้กล่าวต้อนรับทั้ง 10 ชาติอาเซียน ในฐานะแขกคนสำคัญที่มาเข้าร่วมแข่งขันซีเกมส์ ในประเทศไทย พร้อมกับมอบของที่ระลึกสร้างความประทับใจให้กับตัวแทนจากทุกชาติ
“บิ๊กต้อม” นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย กล่าวว่า สำหรับพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา เป็นประเพณีของทุกมหกรรมกีฬา ไม่ว่าจะเป็น ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ และ โอลิมปิกเกมส์ จัดขึ้นเมื่อทุกชาติลงทะเบียนแข่งขันพร้อมแล้ว และก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน 1 วันจะมีพิธีเชิญธงของทุกชาติขึ้นสู่ยอดเสา เพื่อเป็นการแสดงความพร้อมของประเทศเจ้าภาพ ว่าพร้อมที่จะเปิดการแข่งขันแล้ว และในวันนี้ทั้ง 11 ชาติ ก็มาร่วมกันในพิธีนี้อย่างคึกคัก ถือเป็นพิธีอันยิ่งใหญ่ และศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งบรรยากาศและพิธีในวันนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
หลังจากการแข่งขันเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ประเทศไทยจะพร้อมทุกด้าน โดยปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จะหมดสิ้นไป เราพร้อมทำตามที่ทุกชาติร้องขอมา ทั้งนี้อยากเชิญชวนให้แฟนกีฬาชาวไทย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ร่วมกันเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทย รวมถึงร่วมกันต้อนรับแขกจากต่างชาติทั้ง 10 ประเทศที่เข้ามาแข่งขันในครั้งนี้ ใช้กีฬาเป็นสื่อสันติภาพ และช่วยกันดูแลนักกีฬาทุกคนด้วยมิตรไมตรีจิต ในฐานะเจ้าภาพที่ดี