หญิงเกาหลีติดคุก 4 ปี กล่าวหา "ซอน" เป็นพ่อเด็ก

หญิงชาวเกาหลีใต้ผู้เรียกร้องเงินจาก ซอน เฮือง มิน อดีตดาวยิง ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ โดยอ้างว่าตั้งครรภ์ รับโทษจำคุก 4 ปี ข้อหากรรโชกทรัพย์
หญิงวัยเลข 2 นำหน้า นามสกุลหยาง ถูกฟ้องร้องช่วงต้นปี 2025 ข้อหาข่มขู่จะเปิดเผยเรื่องตั้งครรภ์ต่อสาธารณชน และได้รับเงิน 300 ล้านวอน (มากกว่า 6.5 ล้านบาท) เพื่อเป็นค่าปิดปาก
ชายวัยหลัก 4 ตกเป็นจำเลยด้วยเช่นกัน ในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิด
ศาลแขวงกรุงโซล พิพากษา หยาง ผู้ที่พยายามเลื่อนสถานะเป็นแม่บ้านนักเตะ ต้องโทษจำคุก 4 ปี และผู้สมรู้ร่วมคิด 2 ปี ตามรายงานของ "ยอนฮับ" สำนักข่าวประเทศเกาหลีใต้
ศาลระบุ จำเลยทั้ง 2 คน หวังใช้ชื่อเสียงและความใจอ่อนของ ซอน เพื่อก่ออาชญากรรมสร้างผลกระทบต่อจิตใจโจทก์อย่างมาก และ หยาง ปฏิเสธยืนยันตัวตนพ่อของเด็กในท้อง
ผู้พิพากษา อิม จอง บิน กล่าว หยาง เจตนาทำลายชื่อเสียงของ กัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ ขั้นสูงสุด "มันไม่ได้จำกัดแค่การข่มขู่หรือเรียกร้องเงิน เธอยังกระทำมากกว่านั้น เช่น แจ้งข้อมูลต่อสื่อมวลชน และบริษัทโฆษณา รวมถึงใช้ประโยชน์จาก ซอน ในฐานะบุคคลสาธารณะ"
ผู้พิพากษาชี้แจงเพิ่มเติม อดีตนักเตะ ฮัมบูร์ก และ ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซน เผชิญปัญหาสุขภาพจิตอันเป็นผลมาจากคดีถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ
ปัจจุบัน ซอน วัย 33 ปี อำลาถิ่นท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดียม ไป แอลเอเอฟซี สโมสรเมเจอร์ ลีก ซ็อคเกอร์ (MLS) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงซัมเมอร์ปี 2025