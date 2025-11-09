"อโมริม" หวั่น "เซสโก" เจ็บยาว แย้มเสริมแดนหน้าฤดูหนาว

รูเบน อโมริม กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กังวล เบนจามิน เซสโก กองหน้าค่าตัวว 74 ล้านปอนด์ (มากกว่า 3,150 ล้านบาท) อาจเจ็บยาว หลังถูกเปลี่ยนออกเกม พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ เสมอ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 2-2 วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน
เซสโก ลงเล่นเป็นสำรองนาที 58 แต่ออกจากสนามนาที 88 หลังปะทะกับ มิคกี ฟาน เดอ เฟน กองหลัง สเปอร์ส
ถึงแม้ ดาวยิงชาวสโลวีเนีย ได้รับการปฐมพยาบาล แล้วเดินออกจากสนามด้วยตัวเอง แต่ อโมริม ยอมรับยังห่วงเกี่ยวกับความรุนแรงของการบาดเจ็บ
โค้ชชาวโปรตุกีส กล่าว "เราต้องตรวจดู เขารู้สึกผิดปกติบางอยางตรงหัวเข่า ดังนั้นคอยติดตามต่อไป เราคิดว่าเขามีปัญหา"
"มันเป็นอาการตรงหัวเข่า และเราไม่มีทางรู้ ผมคิดว่าฟอร์มของ เซสโก ไม่น่ากังวลเลย มันน่าเป็นห่วงเรื่องอาการบาดเจ็บมากกว่า เพราะมันเกิดตรงหัวเข่า ผมไม่รู้ว่ารุนแรงแค่ไหน"
ยูไนเต็ด เตรียมปล่อย อาหมัด ดิยัลโล กับ ไบรอัน เอ็มบูโม ร่วมทีมชาติไอวอรี โคสต์ กับ แคเมอรูน ตามลำดับ ลุยศึกแอฟริกัน คัพ ออฟ เนชันส์ เป็นเหตุให้ อโมริม ยอมรับว่าสโมสรจำเป็นต้องเสริมแดนหน้า ตลาดมกราคมนี้ กรณี เซสโก ต้องพักรักษาตัว
"เราต้องตรวจสอบทุกกรณี เราต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับ เบน (เซสโก) แต่แน่นอนเราจะมีปัญหาตรงแดนหน้า เนื่องจากมีผู้เล่นทวีปแอฟริกา เราทราบจุดนั้นแล้ว และคุณสามารถเตรียมรับมือได้ตั้งแต่ซัมเมอร์"
"การบริหารจัดการตามสถานการณ์มันเป็นงานยาก แต่คอยดูว่าเมื่อเปิดตลาดซื้อ-ขาย หากเราสามารถยกระดับทีม และแก้ไขปัญหาบางอย่าง เราต้องฉวยโอกาสนั้นไว้"