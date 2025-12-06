มรภ.วไลยอลงกรณ์สยบข่าว ไม่ให้ความร่วมมือจัดซีเกมส์ ยันพร้อมจับมือกกท.จัดเปตอง

เฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริง สยบข่าวไม่ให้ความร่วมมือ การกีฬาแห่งประเทศไทย หลังก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า สถาบันขีดเส้นตายภายในวันที่ 8 ธันวาคม นี้ ให้ กกท.จ่ายเงินค่าเช่าหรือค่ามัดจำเช่าสนามแข่งขันเปตอง ซีเกมส์ 2025 ซึ่งหากไม่มีการชำระ จะไม่อนุญาตให้เข้าใช้สถานที่ ซึ่งในเฟซบุ๊ก ระบุข้อความดังนี้
ตามที่มีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์บางช่องทางเกี่ยวกับความพร้อมและการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นสนามแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬาเปตอง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 นั้น ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้
ทางมหาวิทยาลัยฯ มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของประเทศในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและทัพนักกีฬาทีมชาติไทย โดยขอยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนพื้นที่สำหรับจัดการแข่งขันและฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2568
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดและได้ทำหนังสืออนุญาตอย่างเป็นทางการให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นที่เรียบร้อย โดยกำหนดการเตรียมความพร้อมของสถานที่ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป เพื่อให้สนามแข่งขันมีความสมบูรณ์พร้อมที่สุดสำหรับการต้อนรับทัพนักกีฬาและผู้มาเยือนจากทั่วอาเซียน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอให้เชื่อมั่นในความพร้อมของมหาวิทยาลัยฯ