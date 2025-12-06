พรีเมียร์ลีกฯ Weekmatch 15 ระอุ! บิ๊กแมตซ์ “วิลล่าดวลปืนใหญ่” “ยูงทองชนหงส์แดง” Monomax ยิงสดครบทุกคู่

ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฯ เสิร์ฟความมันส์ต่อเนื่องแบบมาราธอนตั้งแต่ค่ำ วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 จนถึง วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568 ทั้งบิ๊กแมตช์ “สิงห์ผยอง เปิดรังดวล ปืนใหญ่”, “ไก่เดือยทอง ชน ผึ้งพิฆาต” ไปจนถึงเกมมันส์ประจำวันอาทิตย์อย่าง “ยูงทอง ปะทะ หงส์แดง” โดย Monomax พร้อมถ่ายทอดสดครบทุกคู่และบางคู่ผ่านหน้าจอ ช่อง MONO29
เปิดหัวสัปดาห์ใน วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง Monomax ด้วยบิ๊กแมตซ์สุดเดือดที่วิลล่า พาร์ก แอสตัน วิลล่า ปะทะ อาร์เซน่อล ที่ต้องการแต้มยึดตำแหน่งหัวตาราง เป็นเกมที่ลุ้นเดือดตั้งแต่นาทีแรกแน่นอน ต่อด้วย เวลา 22.00 น. ระเบิดความมันส์พร้อมกันถึง 5 คู่ เริ่มจาก เดอะ เชอร์รี่ส์ พร้อมเปิดเกมรุกในบ้านรับ สิงห์บลูส์ เกมนี้เป็นบทพิสูจน์ความคมของเชลซีว่าจะเก็บสามแต้มได้หรือไม่, ทอฟฟี่สีน้ำเงิน ต้องการสามแต้มเพื่อขยับอันดับอย่างเร่งด่วน เปิดบ้านรับ เจ้าป่า, เรือใบ เตรียมปะทะ แมวดำ พร้อมเน้นเกมรับลึกแล้วสวนกลับ ซึ่งคู่นี้ถ่ายทอดสดพิเศษทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29, นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เปิดบ้านพบ เบิร์นลี่ย์ ถือเป็นอีกเกมที่น่าจับตามอง และ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ เตรียมรับมือ เบรนท์ฟอร์ด การปะทะกันของสองทีมที่เน้นเกมรุกทำให้เกมนี้มีลุ้นจังหวะหวาดเสียวต่อเนื่องแบบไม่เบื่อ ก่อนจะต่อเนื่องกับคู่มันส์ซันเดย์ใน วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 น. (คืนวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568) รับชมทาง Monomax เมื่อ ลีดส์ ยูไนเต็ด เปิดเอลแลนด์ โรดพบ ลิเวอร์พูล หนึ่งในแมตช์ที่ดุเดือดของสัปดาห์
เริ่มคืน วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 เวลา 21.00 น. นกนางนวล เปิดรังปะทะ ขุนค้อน เป็นเกมที่แฟนบอลแท็กติกต้องห้ามพลาดเด็ดขาด และ เวลา 23.30 น. ลอนดอนดาร์บี้แบบดุเดือด ฟูแล่ม เปิดบ้านรับ คริสตัล พาเลซ ทั้งสองทีมต่างมีสปีดเกมใกล้เคียงกัน คาดว่าเป็นเกมที่สูสี มีลุ้นและเสียงได้ทุกนาที ทั้งหมดนี้ยิงสดทาง Monomax
ส่งท้ายคืน วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. (คืนวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568) ส่งท้ายความมันส์ “หมาป่า” วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส เปิดถ้ำโมลินิวซ์รับทัพ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่ต้องการเร่งเก็บแต้มปลายปี ทั้งสองทีมมีทีเด็ดในเกมสวนกลับกันมากแค่ไหน รับชมทาง Monomax
แฟนบอลพรีเมียร์ลีกเตรียมสนุกกันยาว ๆ ตลอดสุดสัปดาห์นี้ ทุกคะแนนในแต่ละทีมมีความหมายลุ้นแชมป์