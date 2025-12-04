“กษิดิศ” เปิด 8 อันเดอร์ ขึ้นนำศึก ไทยแลนด์ โอเพ่น รอบแรก

กษิดิศ เล็บครุฑ ประเดิมฟอร์มร้อนแรงหวด 8 อันเดอร์พาร์ 63 ขึ้นนำรอบแรกกอล์ฟ ไทยแลนด์ โอเพ่น ครั้งที่ 53 ที่สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ พาร์ 71 จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมี กัมลาศ นาเมืองรักษ์ ตามหลังสโตรคเดียว
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย และ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ จัดการแข่งขัน กอล์ฟ ไทยแลนด์ โอเพ่น ซึ่งเป็นรายการกอล์ฟอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ชิงเงินรางวัลรวม 7 ล้านบาท ปิดฤดูกาลออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2025 ระหว่างวันที่ 4–7 ธันวาคมนี้ ที่สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี โดยแชมป์จะได้รับ 1,050,000 บาท
เปิดฉากรอบแรก โปรวิน-กษิดิศ เล็บครุฑ ประเดิมหวด 8 อันเดอร์พาร์ 63 จากการทำ 9 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว ขึ้นนำเดี่ยวโดยมี โปรจิ๋ว-กัมลาศ นาเมืองรักษ์ ที่ทำ 1 อีเกิ้ล กับ 7 เบอร์ดี้ แต่พลาดเสียดับเบิ้ลโบกี้ที่หลุม 13 พาร์ 4 ตามหลังสโตรคเดียวด้วยสกอร์ 7 อันเดอร์พาร์ 64
กษิดิศ อดีตแชมป์สิงห์ พัทยา โอเพ่น 2019 ซึ่งหวังทำผลงานดีในรายการนี้เพื่อจบในท็อป 60 ของอันดับเงินรางวัลสะสมในการรักษาทัวร์การ์ดออลไทยแลนด์ฯ เผยหลังขึ้นนำรอบแรกว่า “เกมดีมากๆ เป็นรอบที่สุดในรอบสองปีที่ออกสตาร์ทแล้วขึ้นนำตั้งแต่รอบแรก เล่นไป 9 หลุมแรกมีโอกาสทำเบอร์ดี้เกือบทุกหลุม สกอร์ 6 อันเดอร์ 29 ถือว่าครั้งแรกในชีวิตที่ทำได้ การรักษาทัวร์การ์ดถือเป็นเป้าหมายหลักตั้งแต่ต้นฤดูกาล การออกสตาร์ทด้วยการเป็นผู้นำในรายการนี้ปิดฤดูกาลแบบนี้ก็ถือเป็นอีกโอกาสที่สำคัญ”
ขณะที่ ธนภัทร พิชัยกุล ที่เพิ่งคว้าแชมป์สิงห์ ไทยลแนด์ มาสเตอร์ส เมื่อสองสัปดาห์ก่อน หวด 6 อันเดอร์พาร์ 65 ตามมาในกลุ่มอันดับ 3 ร่วมกับ ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร, สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์, กรวิชย์ เยี่ยมศิริ, ภัทรพล ขันทะชา และอาเมียร์ นาซริน นักกอล์ฟจากมาเลเซีย
ทางด้าน ท็อปกัน-ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ รั้งอันดับ 9 ร่วมกับ ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ รุกกี้ออลไทยแลนด์ฯ 2024, เอกปริษฐ์ หวู่ ,โคสุเกะ ฮามาโมโต้, กิตติพศ ไทยประยูร, วรวิทย์ วรพัน์, ชาคริสแก้วศรีปราชญ์, อมรินทร์ กรัยวิเชียร และวันชัย หลวงนิติกุล ส่วนโปรอาร์ต-สุรดิษ ยงค์เจริญชัย ผู้นำในอันดับเงินรางวัลสะสมออลไทยแลนด์ฯ 2025 ทำ 1 อีเกิ้ล 1 เบอร์ดี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 68 เท่ากับ นัทกร เบญนุกุล ซึ่งเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ผลงานดีที่สุดในรอบนี้