“ส.กอล์ฟอาชีพฯ” ผนึกกำลัง “ออลไทยแลนด์ฯ” จัด 2 แมตช์ใหญ่สร้างนักกอล์ฟไทย ชิงเงินรวม 6 ล้าน เก็บคะแนน World Rank

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จับมือ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ประกาศผนึกกำลังเป็นปีที่สองติดต่อกัน เพื่อจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพแบบโคแซงชั่น จำนวน 2 รายการ ชิงเงินรางวัลรวม 6 ล้านบาท พร้อมมอบคะแนนสะสม Official World Golf Ranking (OWGR) โดย นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพฯ มั่นใจการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นหมุดหมายสำคัญของการผลักดันวงการกอล์ฟไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย และ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ โดยการสนับสนุนของ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น, การกีฬาแห่งประเทศไทย, บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน), สนามลำลูกกา คันทรี คลับ และสนามบางกอก กอล์ฟ คลับ เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการโคแซงชั่นระหว่าง ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ และ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2 รายการชิงเงินรางวัลรายการละ 6 ล้านบาท พร้อมคะแนนสะสมโลก ออฟฟิเชียล เวิลด์ แรงกิง
นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ นายกสมาคมฯ เปิดเผยว่า "ความร่วมมือกับออลไทยแลนด์เป็นปีที่สอง ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการสร้างเส้นทางให้นักกอล์ฟไทยไปสู่เวทีระดับโลก เพราะการแข่งขันในประเทศได้รับการรับรองคะแนนสะสมโลกแล้ว ขอขอบคุณออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สำหรับความร่วมมือที่เป็นมืออาชีพ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยพัฒนาวงการกอล์ฟไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกอล์ฟรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต"
ด้าน จักรพงศ์ ทองใหญ่ ประธานบริหารออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ กล่าวว่า “การรวมพลังของสององค์กรชั้นนำ ไม่เพียงเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟไทยได้รับคะแนนคะแนนสะสมโลก จากการแข่งขันในประเทศ แต่ยังเป็นการสร้างระบบนิเวศกอล์ฟไทยให้แข็งแกร่งเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานักกีฬาไทยให้เติบโตอย่างรอบด้าน ผ่านการแข่งขันที่เข้มข้นและได้มาตรฐานระดับสากล สร้างเวทีแห่งโอกาสของนักกอล์ฟไทยสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน”
การแข่งขันโคแซงชั่นทั้งสองรายการจะถูกนำไปคิดคะแนนในตาราง Order of Merit ของทั้งสองทัวร์ จะเริ่มต้นด้วยรายการ สิงห์-เอสเอที เอ็มบีเค แชมเปียนชิพ 2025 ในวันที่ 21-24 สิงหาคม 2568 ที่สนามลำลูกกา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ. ปทุมธานี ตามด้วยรายการ สิงห์ บางกอก โอเพ่น 2025 ในวันที่ 4-7 กันยายน 2568 ที่สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ จ. ปทุมธานี
ทั้งนี้ ในการจัดครั้งแรกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา ระหว่างสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพฯ และออลไทยแลนด์ฯ แชมป์ตกเป็นของ อติรุจ วินัยเจริญชัย ในรายการ สิงห์ บางกอก โอเพ่น 2024 ณ สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ ขณะที่ แชมป์รายการ สิงห์-เอสเอที เอ็มบีเค แชมเปี้ยนชิพ 2024 ซึ่งจัดขึ้นที่ สนามลำลูกกา คันทรี คลับ จังหวัดปทุมธานี นั้น ตกเป็นของ ภาณุพล พิทยารัฐ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของความร่วมมือนี้