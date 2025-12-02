“ดร.ก้อง”​ ชวนแฟนกีฬาลงทะเบียนชมซีเกมส์ เผยตั๋วบอลไทย-ติมอร์ ยังว่าง

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นาย ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. และ ร.อ.หญิง ชนาธิป ซ้อนขำ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์สนามแข่งขัน และการมีส่วนร่วมส่งเสริม การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 สยามสเคป กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา
กิจกรรมครั้งนี้ มีนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขันทั้งสองมหกรรม ได้แก่ พิยดา พีรมธุกร นักกีฬายิมนาสติกลีลา, ชัยณรงค์ ยาวะโนภาส นักคิกบ็อกซิ่ง, นภิศ ต่อตั้งพานิช นักยิงปืนทีม และรุ่งโรจน์ ไทยนิยม นักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการ
ดร.ก้องศักด กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องของสนามแข่งขันต่างๆ ของซีเกมส์ ทั้งกรุงเทพมหานครและ จ.ชลบุรี เป็นที่น่าเสียที่ต้องย้ายสนามกีฬาจากสงขลามาที่จังหวัดอื่น เนื่องจากเหตุน้ำท่วม ต้องขอโทษพี่น้องคนไทยที่ล่าช้าเรื่องข้อมูลสนามกีฬา เพราะต้องหาสนามใหม่ อย่างไรก็ตามมีหลายชนิดกีฬาที่มีความชัดเจนแล้ว จะมีการอัพเดทผ่านเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าชมการแข่งขัน สามารถจองบัตรเข้าไปชมฟรีได้ทุกกีฬา
ผู้ว่าการ กกท.กล่าวอีกว่า เรื่องการจัดการแข่งขันนิ่ง และพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว โดยได้หารือกับสมาคมกีฬาต่างๆ และสำรวจสนามร่วมกันเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่สหพันธ์กีฬานานาชาติระบุไว้ เรื่องที่พักก็จัดการเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว พยายามทำให้ได้มาตรฐานที่ดีที่สุด หลังจากนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้แฟนกีฬาได้รับรู้ว่าแข่งที่ไหน เมื่อไร ได้มากที่สุด ซึ่งกรุงเทพมหานคร และชลบุรีก็ได้ช่วยกันในเรื่องการให้ข้อมูล และเตรียมการเป็นเจ้าภาพที่ดีที่สุดเช่นกัน
“เรื่องของพิธีเปิด ในวันที่ 9 ธันวาคม ที่ราชมังคลากีฬาสถาน มีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอน อยากให้ติดตามกัน โดยในวันที่ 3 ธันวาคม ได้เปิดให้ลงทะเบียนที่นั่งอีก 10,000 ที่นั่ง ตั้งแต่เวลา 14.00 น. คนที่อยากร่วมในครั้งนี้ สามารถไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของซีเกมส์ seagames2025.org” ซึ่งการลงทะเบียนไม่ได้ยาก แค่เพียงลงชื่อ ใส่เบอร์โทรศัพท์ ได้คิวอาร์มาสแกนเพื่อรับบัตรเข้าชมกีฬา โดยในการแข่งขันฟุตบอลชาย นัดแรกของซีเกมส์ ระหว่าง ไทย กับ ติมอร์ ยังพอมีที่ว่างให้แฟนกีฬาให้ได้รับชมกัน เชิญชวนแฟนกีฬาร่วมลงทะเบียนชมกีฬากัน ดร.ก้องศักดกล่าว
ทั้งนี้ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะแข่งขันระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 แต่มีกีฬาประเภททีมเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม ส่วนกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 แข่งขันที่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569
สามารถติดตามโปรแกรมการแข่งขัน สถานที่แข่งขันได้ที่ https://seagames2025.com/events