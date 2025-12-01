ประเทศไทยต้อนรับนักกีฬา-เจ้าหน้าที่อาเซียนด้วยความประทับใจ ระดมตำรวจหลายพันนายคอยดูแลความปลอดภัยในซีเกมส์

ประเทศไทยพร้อมต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากอาเซียนทั้ง 10 ชาติด้วยความประทับใจ ตั้งแต่เดินทางมาถึงสนามบินและเข้าสู่โรงแรมที่พัก โดยมีการระดมตำรวจหลายพันนายคอยดูแลความปลอดภัยในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 พร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 10 ชาติในอาเซียนที่เดินทางมาแข่งขันในครั้งนี้ ตั้งแต่มาถึงสนามบิน โดยจะมีการอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ พร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคอยต้อนรับให้ข้อมูลต่าง ๆ กับผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิตและรอยยิ้ม
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า ฝ่ายจัดการแข่งขันฯได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีช่องทางพิเศษในการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้โดยเฉพาะ ส่วนระบบการขนส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ไปที่โรงแรมที่พัก จะจัดรถบัสที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำขบวน ซึ่งได้ประสานกับตำรวจจราจรในการอำนวยความสะดวกเรื่องเส้นทางต่าง ๆ ไว้แล้วเช่นกัน แต่จะไม่มีการปิดเลนจราจรแต่อย่างใด เพื่อไม่ให้กระทบกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนทั่วไป
“นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ซีเกมส์ถือเป็นแขกบ้านแขกเมืองที่จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและประทับใจ ขณะเดียวกันเราได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันนายทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ คอยดูแลตั้งแต่เดินทางมาถึงสนามบินไปจนถึงที่พักและสนามแข่งขัน เพื่อให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับความปลอดภัยมากที่สุด” ดร.ก้องศักด กล่าว