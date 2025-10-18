เปิดรับผู้สนับสนุนเพิ่มโค้งสุดท้าย ร่วมจัด ซีเกมส์-อาเซียนพาราเกมส์

ซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ ยังเปิดรับผู้สนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อลดภาระรัฐบาลที่ต้องใช้งบประมาณจากภาษีประชาชน พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผยกำลังเจรจากับผู้สนับสนุนอีกหลายราย
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงการเปิดรับผู้สนับสนุนในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า หลังจากมีการเปิดตัวผู้สนับสนุน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ไปแล้ว ในงาน “Together We Rise” เมื่อปลายเดือนกันยายน 2568 ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ยังคงเปิดรับผู้สนับสนุนเพิ่มเติมอีก เพราะเราต้องการผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนร่วมมาก ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการลดภาระของรัฐบาลที่ต้องใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนในการจัดการแข่งขันทั้ง 2 มหกรรม โดยระหว่างนี้กำลังอยู่ในช่วงการเจรจาอีกหลายราย ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนวงการกีฬาไทยมาโดยตลอด
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า นอกเหนือจากที่จะได้เงินหรือสินค้า-บริการ ที่จะเข้ามาช่วยในการสนับสนุนการแข่งขันแล้ว การทำแคมเปญร่วมกันของภาคเอกชนแต่ละรายจะเป็นการกระตุ้น สร้างกระแส สร้างการรับรู้ออกไปสู่วงกว้างมากขึ้น ยิ่งมีผู้สนับสนุนเข้ามาเท่าไหร่เรายิ่งยินดี เพียงแต่ขอให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการโฆษณาและการให้พื้นที่ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งแพ็กเกจใหญ่ ๆ ค่อนข้างเต็มแล้ว แต่แพ็กเกจรองลงมาเรายังเปิดรับอยู่
“ขอเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการเข้ามาสนับสนุน กีฬาซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ เรายังเปิดรับทุกองค์กร ทุกภาคส่วน รวมถึงอยากเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี สร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน” ดร.ก้องศักด กล่าว