“หนุ่มฟิลิปปินส์” สุดแกร่ง! ผงาดแชมป์ Beast 21K ศึกสปาร์ตันเรซ พัทยา สนามสุดท้ายแห่งปี 2025 ส่วน “เบนซ์ วอริเออร์” ดีสุดคนไทย!

“เอเลียส ทาแบค่ะ” นักสปาร์ตันหนุ่มสุดแกร่งจากฟิลิปปินส์ ผงาดครองแชมป์โอเวอร์ออล ประเภท Beast 21K ขณะที่ “เบนซ์ วอริเออร์” ขจรศักดิ์ ต๊ะคำ คนไทยผลงานดีสุดในศึก สปาร์ตันเรซ ไทยแลนด์ สนามสุดท้าย “2025 Pattaya Spartan Trifecta Weekend & HH 24HR Presented by TOA”
การแข่งขันวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก “สปาร์ตันเรซ ไทยแลนด์” เดินทางสู่สนามสุดท้ายของปี กับรายการ “2025 Pattaya Spartan Trifecta Weekend & HH 24HR Presented by TOA” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2568 ณ วิสดอมวัลเลย์ เขาไม้แก้ว เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชนอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมนักวิ่งจากทั่วโลกกว่า 4,000 คนจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยทุกประเภท เตรียมสร้างสถิติใหม่แห่งปีของอาเซียน คาดเงินสะพัดกว่า 300 ล้านบาท
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, ทีเส็บ (TCEB), กองทัพบก, และจังหวัดชลบุรี ร่วมกันจัดศึกสปาร์ตันเรซ ไทยแลนด์ 2025ใน 5 เมืองหลัก ได้แก่ หัวหิน, เขาใหญ่, ชลบุรี, เชียงใหม่ และพัทยา โดยสนามพัทยาถือเป็นสนามสุดท้ายและยิ่งใหญ่ที่สุดของฤดูกาล ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเส้นทางที่มีความท้าทายสูงสุดของปี ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของเขาไม้แก้ว เมืองพัทยา ซึ่งผสานความงดงามของภูเขา ป่าไม้ และพื้นที่ท่องเที่ยวเข้ากับความเข้มข้นของกวิ่งวิบากระดับโลกอย่างลงตัว
โดยล่าสุดการแข่งขันเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ไฮไลต์ของการชิงชัยอยู่ที่ประเภท Beast 21K ระยะ 21 กิโลเมตร (30 ด่านอุปสรรค) โอเวอล์ออล ซึ่งผลปรากฏว่า เอเลียส ทาแบค นักสปาร์ตันหนุ่มสุดแกร่งจากฟิลิปปินส์ ผงาดเข้าป้ายเป็นคนแรก กระชากแชมป์ไปครองได้สำเร็จ
ขณะที่นักสปาร์ตันคนไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดเป็นทาง “เบนซ์ วอริเออร์” ขจรศักดิ์ ต๊ะคำ นักสู้หนุ่มสุดแกร่งวัย 36 ปีชาวเชียงใหม่ จากสังกัดสปาตันเรซ ไทยแลนด์ และแบรนด์แอมบาสเดอร์ของการแข่งขัน ที่ทำเวลาติดอันดับ 5 ของโอเวอร์ออล์ และเป็นเวลาดีที่สุดของนักกีฬาไทย
สำหรับการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน จะเป็นการชิงชัยในประเภท Super 10K และ Sprint 5K ปิดฉากซีซั่นอย่างสมบูรณ์ พร้อมมอบของที่ระลึกให้ผู้พิชิตเส้นชัย ทั้ง Finisher T-Shirt และ Finisher Medal ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กเพจ Spartan Race Thailand (https://www.facebook.com/spartanracethailand)