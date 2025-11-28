สปาร์ตันไทย รวมพลัง TOA ปิดฤดูกาลอย่างยิ่งใหญ่ ต้อนรับนักวิ่งทั่วโลกกว่า 4 พันชีวิต กว่า 40 ประเทศ

พัทยาระอุ! สปาร์ตันไทย รวมพลัง TOA ปิดฤดูกาลอย่างยิ่งใหญ่! นักวิ่งทั่วโลกกว่า 4 พันชีวิต กว่า 40 ประเทศ ลงประชันศึกสุดหฤโหด ร่วมล่าแชมป์ ลุ้นทุบสถิติปี 2025 คาดเงินสะพัดกว่า 300 ล้านบาท
การแข่งขันวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก “สปาร์ตันเรซ ไทยแลนด์” เดินทางสู่สนามสุดท้ายของปี กับรายการ “2025 Pattaya Spartan Trifecta Weekend & HH 24HR Presented by TOA” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2568 ณ วิสดอมวัลเลย์ เขาไม้แก้ว เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชนอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมนักวิ่งจากทั่วโลกกว่า 4,000 คนเข้าร่วมชิงชัยทุกประเภท เตรียมสร้างสถิติใหม่แห่งปีของอาเซียน
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่โรงแรมอีสต์พาน่า โฮเทล บ่อวิน ศรีราชา โดยมี คุณวัชระ ก้องพลานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) , คุณทวีเดช ทองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ คุณอดิเรก อุ่นโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและพันธมิตรหลักของการแข่งขัน ร่วมแถลงข่าวความพร้อมทุกด้านในการจัดแข่งขัน
ภายในงานมีบุคคลสำคัญในวงการสปาร์ตันเรซร่วมแถลงข่าว ได้แก่ คุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ CEO บริษัท รันริโอ (ประเทศไทย), Ms. Fusako Kasai International Race Director / Quality Manager, คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), Mr. Ricky Sahni Top ASEAN Elite & SGX Trainer (India), และ คุณศักดิ์ชัย ศิริสวัสดิ์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ Spartan Race Thailand 2025
พร้อมกันนี้ได้มีการมอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนหลัก อาทิ TOA, Shokubutsu, ISUZU, Hooray, JBL, Beanbag, EN-THEORIES, Tigerplast, SUUNTO, aminoVITAL, Cetilar, Ginzy, Pocari Sweat, FightFive, BSM, Wisdom Valley, MPG และ Eastpana Hotel
พัทยาพร้อมเต็มร้อย ปิดฉากซีซั่นสุดยิ่งใหญ่ของ “Amazing Spartan Race Thailand 2025” ซึ่งการแข่งขันในปีนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, ทีเส็บ (TCEB), กองทัพบก, และ จังหวัดชลบุรี จัดขึ้นใน 5 เมืองหลัก ได้แก่ หัวหิน, เขาใหญ่, ชลบุรี, เชียงใหม่ และพัทยา โดยสนามพัทยาถือเป็นสนามสุดท้ายและยิ่งใหญ่ที่สุดของฤดูกาล สนามนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเส้นทางที่มีความท้าทายสูงสุดของปี ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของเขาไม้แก้ว เมืองพัทยา ซึ่งผสานความงดงามของภูเขา ป่าไม้ และพื้นที่ท่องเที่ยวเข้ากับความเข้มข้นของการแข่งขันวิ่งวิบากระดับโลกอย่างลงตัว
การแข่งขันครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม มีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 4,000 คน จากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ครบทุกประเภทการแข่งขัน ได้แก่
• Beast 21K (ระยะ 21 กิโลเมตร)
• Super 10K (ระยะ 10 กิโลเมตร)
• Sprint 5K (ระยะ 5 กิโลเมตร)
• Spartan Hurricane Heat 24HR (การทดสอบความแกร่งต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง)
โดยคาดว่าจำนวนผู้เข้าร่วมในสนามพัทยาจะทุบสถิติสูงสุดของสปาร์ตันเรซประเทศไทย และกลายเป็นสนามที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
เตรียมความพร้อมทุกด้าน มาตรฐานสากล สปาร์ตันเรซไทยแลนด์จัดเตรียมความพร้อมอย่างรัดกุม ทั้งด้านเส้นทางการแข่งขัน ระบบความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ควบคุมและจุดบริการน้ำ การแพทย์ฉุกเฉิน ทีมพยาบาล และระบบสื่อสารในสนาม รวมถึงเปิดโซนพิเศษ Spartan Expo และ Spartan Café สำหรับผู้ร่วมงานและผู้ติดตาม
การแข่งขันวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน จะประกอบด้วยประเภท Beast 21K, Sprint 5K และ Hurricane Heat 24HR ส่วนวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน จะเป็นการชิงชัยในประเภท Super 10K และ Sprint 5K ปิดฉากซีซั่นอย่างสมบูรณ์ พร้อมมอบของที่ระลึกให้ผู้พิชิตเส้นชัย ทั้ง Finisher T-Shirt และ Finisher Medal
ภายในงานยังมีกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความยั่งยืน จากผู้สนับสนุนในโซนเฟสติวัล อาทิ Shokubutsu Men, JBL, FIGHT5, Hooray, Beanbag, Cetilar รวมถึง โรงแรม Eastpana Hotel Bowin Sriracha ที่ให้การสนับสนุนที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน
นอกจากนี้ สปาร์ตันเรซไทยแลนด์ยังร่วมกับ อีซูซุ จัดกิจกรรมอาสาสมัคร “We Care For Tommorow By Isuzu” ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 14.00 น. เชิญผู้เข้าร่วมร่วมกันเก็บขยะตามเส้นทางแข่งขัน เพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมรับเสื้อที่ระลึกจากโครงการ
ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เฟซบุ๊กเพจ Spartan Race Thailand (https://www.facebook.com/spartanracethailand)
