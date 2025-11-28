“ก้อง-สมเกียรติ” รั้งท็อป 9 ที่สุดของ “ฮอนด้า” ประเดิมเทสต์ “เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์” ที่ เฮเรซ

“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” เข้าร่วมสังกัดทีมโรงงาน “ฮอนด้า เอชอาร์ซี” ผ่านการทดสอบครั้งแรกในศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ กับรถแข่ง Honda CBR1000RR-R หมายเลข 35 รั้งอันดับ 9 ที่ เซอร์กิโต เด เฮเรซ ประเทศสเปน โดยทำเวลาเร็วที่สุดของกลุ่มนักบิดฮอนด้า
การทดสอบของศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 ตามโปรแกรมมีขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ เซอร์กิโต เด เฮเรซ ประเทศสเปน โดยนับเป็นครั้งแรกของ “ก้อง-สมเกียรติ” นักบิดไทยดีกรี โมโตจีพี ได้สัมผัสรถแข่ง เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ ครั้งแรก
หลังผ่าน 2 วันของการทดสอบที่เข้มข้น นักบิดไทยเน้นการทำงานด้านปรับตัวกับรถแข่ง Honda CBR1000RR-R หมายเลข 35 รวมถึงทำงานด้านเซ็ตติ้งร่วมกับวิศกร ฮอนด้า เอชอาร์ซี อย่างหนัก โดยลงเทสต์ไปทั้งสิ้น 142 รอบ ที่ เฮเรซ
ผลการทดสอบปรากฏว่า “ก้อง-สมเกียรติ” ค่อยๆ ปรับปรุงเวลาได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จบการเทสต์ครั้งนี้ด้วยอันดับ 9 (ไม่รวมนักบิดทดสอบที่ไม่ระบุชื่อ) เวลาต่อรอบดีที่สุด 1 นาที 39.494 วินาที ตามหลังผู้นำอยู่ 1.669 วินาที ถือเป็นนักบิด ฮอนด้า ที่ทำเวลาได้เร็วที่สุดในการทดสอบครั้งนี้ โดยเร็วกว่าทีมเมทชาวอังกฤษอย่าง “เจค ดิ๊กสัน” หมายเลข 96 อยู่ 0.314 วินาที
“ก้อง-สมเกียรติ” กล่าวว่า “ เป็นการทดสอบครั้งแรกที่ยอดเยี่ยม เหนือสิ่งอื่นใด ผมพยายามเรียนรู้ว่ารถแข่งคันนี้ และยาง (พิเรลลี) ทำงานอย่างไร เราเทสต์หลายรอบ หลายอย่าง ตลอดทั้งสองวันนี้เราพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และค้นพบข้อดีใหม่ๆ ของรถ ผมต้องขี่ให้ได้จำนวนรอบมากขึ้น เพื่อทำความเข้าใจฟีลลิ่งกับยาง เพราะวันนี้ยังมีปัญหาเรื่องการเบรก ผมต้องเพิ่มความมั่นใจให้กับรถแข่ง แต่ผมคิดว่าเมื่อเราเจอมันแล้ว เราจะสามารถเค้นมันได้หนักขึ้นในฤดูกาล 2026
“ผมสนุกนะ และทีมของเราก็น่าทึ่ง ผมสนุกทุกครั้งที่ลงไปขี่ในสนาม และผมก็พอใจมาก”
“สำหรับความคาดหวังใน เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ ผมบอกได้แค่ว่าจะทุ่มเทเต็มที่ทุกการแข่งขัน พยายามเก็บคะแนนกลับบ้านให้มากที่สุด”
ทั้งนี้ ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 จะเปิดฉากดวลความเร็วสนามแรกที่ ฟิลลิป ไอส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2026
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH