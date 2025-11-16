"เบซเซคคี" คว้าแชมป์ปิดซีซันที่บาเลนเซีย "สมเกียรติ" จบที่ 17 อำลาโมโตจีพี

มาร์โก เบซเซคคี นักบิดสังกัด อาพริเลีย คว้าแชมป์จักรยานยนต์ทางเรียบ เรซปิดซีซัน รายการ บาเลนเซีย กรังปรีซ์ ที่ประเทศสเปน วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน
เบซเซคคี วัย 27 ปี การันตีจบอันดับ 3 บนตารางคะแนนสะสม เรียบร้อยแล้ว หลังจบการแข่งขันสปรินท์ เรซ วันเสาร์ที่ผ่านมา (15 พ.ย.) ออกสตาร์ทตำแหน่งโพล และผ่านธงตาหมากรุกคนแรก เฉือนอันดับ 2 ราอูล เฟร์นานเดซ จาก แทร็คเฮาส์ แค่ 0.686 วินาที ตามด้วยอันดับ 3 ฟาบิโอ ดิ จานอันโตนิโอ จาก ดูคาติ วีอาร์ 46
นอกจากนี้ เบซเซคคี ยังฉลองชัยที่ประเทศโปรตุเกส สัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้ อาพริเลีย กวาดแชมป์ 2 สนามติดต่อกันครั้งแรก
ขณะเดียวกัน อันดับ 3 ของ นักบิดชาวอิตาเลียน ทำให้ อาพริเลีย จบฤดูกาลด้วยท็อป 3 ของตารางคะแนนสะสมครั้งแรก
มาร์ค มาร์เกวซ นักบิด ดูคาติ (โรงงาน) ไม่ได้ประลองความเร็วรายการนี้ เนื่องจากอาการบาดเจ็บ คว้าแชมป์โลกสมัยที่ 7 เฉพาะรุ่นใหญ่ โดยเหลือ 5 สนาม ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนกันยายน รวมมี 545 แต้ม และ อเล็กซ์ มาร์เกวซ น้องชาย การันตีรองแชมป์โลก เมื่อเดือนตุลาคม รวมมี 467 แต้ม
ด้าน สมเกียรติ จันทรา นักบิดหนึ่งเดียวของไทย สังกัด ฮอนด้า แอลซีอาร์ สั่งลาการแข่งขันรุ่นโมโตจีพี อันดับ 17 ก่อนย้ายมาซิ่ง เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ รวมคะแนนสะสม 7 แต้ม รั้งอันดับ 26 ของตาราง