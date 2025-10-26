"อเล็กซ์ มาร์เกวซ" แซง "บาญายา" รอบ 2 เข้าวินนอกสเปนครั้งแรก

อเล็กซ์ มาร์เกวซ นักบิด ดูคาติ-เกรซินี คว้าแชมป์ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบ รุ่นโมโตจีพี เรซที่ 3 เฉพาะฤดูกาล 2025 รายการ มาเลเซียน กรังปรีซ์ ที่สนามเซปัง เซอร์กิต วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม ด้วยผลต่างเวลาห่าง เปโดร อคอสตา มากกว่า 2 วินาที
อเล็กซ์ ซึ่งการันตีอันดับ 2 บนตารางคะแนนสะสม เรียบร้อยแล้ว หลังจบสปรินท์ เรซ วันเสาร์ที่ผ่ามา (25 ต.ค.) เข้าวินนอกประเทศสเปนครั้งแรก หลังผ่านธงตาหมากรุกคนแรก ที่เฆเรซ และ คาคาลุนญา
โจน เมียร์ นักบิด ฮอนด้า แฟคทอรี จบอันดับ 3 ตามด้วย ฟรังโก มอร์บิเดลลี สังกัด วีอาร์ 46 และ ฟาบิโอ ควาร์ตาราโร จาก ยามาฮ่า
ด้าน มาร์ค มาร์เกวซ แชมป์โลก 2025 พักกระทั่งจบฤดูกาล เนื่องจากอาการบาดเจ็บ หลังถูกชนท้าย ที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 5 ต.ค.
ฟรานเชสโก บาญาย่า เจ้าของโพล โพซิชัน และแชมป์สปรินท์ เรซ ออกสตาร์ทดีท่ามกลางอากาศร้อนชื้่น ขึ้นนำรอบแรกห่าง อคอสตา กับ อเล็กซ์ เพียงเล็กน้อย
อเล็กซ์ บิดคันเร่งหมดปลอกตั้งแต่ต้นเรซ กระทั่งแซง บาญาย่า ตรงทางโค้งรอบที่ 2 แล้วรักษาตำแหน่งจนผ่านธงตาหมากรุกคนแรก
ช่วงครึ่งทางของเรซ บาญาย่า เปลี่ยนโฟกัสป้องกัน อคอสตา โดยปล่อยให้ อเล็กซ์ ทิ้งห่างไปเรื่อยๆ
อย่างไรก็ตาม ความพยายามกดดันของ อคอสตา สัมฤทธิ์ผลรอบที่ 13 แซง บาญาย่า ขึ้นอันดับ 2
ด้าน สมเกียรติ จันทรา นักบิดชาวไทยสังกัด ฮอนด้า แอลซีอาร์ จบเรซอันดับ 15 เก็บคะแนนสะสมเพิ่ม 1 แต้ม รวมมี 7 แต้ม อยู่อันดับ 26 ของตาราง