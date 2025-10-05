"อัลเดเกร์" ซิวแชมป์เรซอายุน้อยสุดอันดับ 2 "สมเกียรติ" เก็บ 3 แต้มที่อินโดนีเซีย

เฟร์มิน อัลเดเกร์ รุกกี้สังกัด ดูคาติ-เกรซินี สร้างสถิติคว้าแชมป์เรซอายุน้อยสุดอันดับ 2 ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบ รุ่นโมโตจีพี รายการ อินโดนีเซียน กรังปรีซ์ ที่สนามเปอร์ตามินา มันดาลิกา วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม
อัลเดเกร์ วัย 20 ปี 183 วัน เป็นรองแค่ มาร์ค มาร์เกวซ 20 ปี 63 วัน สมัยเข้าวินรายการ กรังปรีซ์ ออฟ ดิ อเมริกาส์ ปี 2013 ผ่านธงตาหมากรุกคนแรกด้วยผลต่างเวลาทิ้งห่างอันดับ 2 เปโดร อคอสตา สังกัด เคทีเอ็ม มากกว่า 6 วินาที และ อเล็กซ์ มาร์เกวซ เพื่อนร่วมทีม จบอันดับ 3
เรซนี้ มาร์ค มาร์เกวซ แชมป์โลก 2025 สังกัด ดูคาติ (โรงงาน) เกิดอุบัติเหตุถูกชนท้ายโดย มาร์เก เบซเซคคี เจ้าของโพล โพซิชัน สังกัด อาพริเลีย ออกจากการแข่งขันตั้งแต่รอบแรก คาดว่าอาจได้รับบาดเจ็บไหปลาร้าขวา
ด้าน สมเกียรติ จันทรา หนึ่งเดียวของไทยสังกัด ฮอนด้า แอลซีอาร์ จบเรซดีสุดของอาชีพเฉพาะรุ่นโมโตจีพี อันดับ 13 เก็บเพิ่ม 3 แต้ม รวมมี 6 แต้ม อยู่อันดับ 26 ของตารางคะแนนสะสม
เรซที่ 19 จะย้ายมาประลองความเร็วกันต่อ รายการ ออสเตรเลียน กรังปรีซ์ ที่สนามฟิลลิป ไอส์แลนด์ วันที่ 17-19 ตุลาคมนี้