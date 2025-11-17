"ก้อง-สมเกียรติ" ซิวอันดับ 17 ส่งท้ายก่อนลุย WSBK ปีหน้า "มารินี" คว้าท็อป 7 ปิดซีซั่นโมโตจีพี

“ลูก้า มารินี” ยอดนักบิดอิตาเลียนจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ไล่แซงคู่แข่งสุดมันส์จากกริดที่ 13 บิดคว้าท็อป 7 ในศึก โมโตจีพี 2025 สนามสุดท้ายรายการ บาเลนเซีย กรังด์ปรีซ์ พร้อมพา ฮอนด้า ขยับขั้นการพัฒนารถแข่ง Honda RC213V ขณะที่ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักบิดชาวไทยจากโครงการ "ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม" สู้สุดความสามารถ สร้างผลงานน่าประทับใจ บิดคว้าอันดับ 17 ปิดฉากปีอย่างสวยงาม เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ที่ เซอร์กิต ริคาร์โด ตอร์โม เมืองบาเลนเซีย ประเทศสเปน
ศึก บาเลนเซีย กรังด์ปรีซ์ ดวลความเร็วรอบเมนเรซเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ท่ามกลางการติดตามของแฟนโมโตจีพีทั่วโลก เกมในเรซนี้ชิงชัยกัน 27 รอบสนาม ซึ่งมีความหมายอย่างมากต่อนักแข่งทุกคน
ผลการแข่งขันปรากฏว่า “ลูก้า มารินี” นักบิดอิตาเลียนเจ้าของรถแข่ง หมายเลข 10 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ที่ได้ออกตัวจากกริดที่ 13 ไล่แซงคู่แข่งอย่างดุเดือดขยับขึ้นมาเข้าป้ายในอันดับ 7 ตามหลังผู้ชนะ 12.644 วินาที ขณะที่ “โจอัน เมียร์” ทีมเมทชาวสแปนิชหมายเลข 36 จบเรซอันดับ 13 ตามหลัง 22.079 วินาที เก็บแต้มสำคัญให้กับทีมในสนามนี้
ด้าน “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสหมายเลข 5 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ ต้องเข้ารับโทษ "ลองแล็ป เพนัลตี้" แต่ยังขยับขึ้นมาคว้าอันดับ 12 ตามหลังผู้ชนะ 21.2 86 วินาที เก็บแต้มส่งท้ายปีได้สำเร็จ ส่วน “อเลช เอสปาร์กาโร” หมายเลข 41 นักบิดทดสอบชาวสแปนิชต้องนำรถออกจากเรซในท้ายการแข่งขัน หลังจากได้รับความเสียหายตั้งแต่ก่อนเริ่มเกม
ขณะที่ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดขวัญใจชาวไทย เจ้าของรถแข่งหมายเลข 35 ลงบิดในศึก โมโตจีพี ส่งท้ายให้กับสังกัด อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ด้วยผลงานน่าประทับใจ ออกตัวจากกริดที่ 24 ไต่ขึ้นมาเข้าเส้นชัยในอันดับ 17 ตามหลังผู้ชนะ 39.136 วินาที โดยในฤดูกาลหน้าดาวบิดชาวไทยจะโยกไปบิดในศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ ร่วมกับสังกัด ฮอนด้า เอชอาร์ซี
ทัพนักบิดฮอนด้าสร้างผลงานได้อย่างน่าพอใจ เมื่อสามารถขยับการจัดอันดับค่ายผู้ผลิตขึ้นสู่ Rank C ได้สำเร็จ ซึ่งนับเป็นการบ่งบอกถึงพัฒนาการของรถแข่ง Honda RC213V ได้เป็นอย่างดี ภายใต้การทำงานอย่างหนักของทีมวิศวกร ทีมทดสอบ นักบิด และทีมช่างตลอดทั้งฤดูกาล 2025
ทั้งนี้ เมื่อจบฤดูกาล 2025 ซาร์โก นับเป็นนักบิดฮอนด้าที่ทำผลงานต่อเนื่องได้ดีที่สุด รั้งอันดับ 12 บนตารางแชมเปี้ยนชิพ เก็บไปทั้งสิ้น 148 คะแนน ตามด้วย มารินี อันดับ 13 มี 142 คะแนน, เมียร์ อันดับ 15 มี 96 คะแนน และ "ก้อง-สมเกียรติ" อันดับ 26 มี 7 คะแนน
สำหรับ ศึก โมโตจีพี จะพักฤดูกาลราว 3-4 เดือน ก่อนจะกลับมาดวลความเร็วสนามแรกของปี 2026 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม ปีหน้า ในศึก กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH