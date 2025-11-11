“ซาร์โก” โชว์ฟอร์มมั่นใจคว้าอันดับ 9 “ก้อง-สมเกียรติ” บิดคันเร่งเต็มที่ จบเรซที่ 17 โมโตจีพี โปรตุเกส

“โยฮันน์ ซาร์โก” ยอดนักแข่งชาวฝรั่งเศส หมายเลข 5 พารถแข่ง Honda RC213V เซฟผลงานกลุ่มหน้าหลังคว้าอันดับ 9 พร้อมเก็บแต้มสำคัญจากศึกโมโตจีพี สนามที่ 21 รายการ โปรตุกีส กรังด์ปรีซ์ ขณะ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” ออกตัวกริด 21 จบเรซอันดับ 17 ที่สนามอัลการ์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศโปรตุเกส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
การแข่งขันรอบ “เมนเรซ” ดวลความเร็วทั้งสิ้น 25 รอบสนาม โดยผลปรากฏว่า “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดชาวฝรั่งเศสหมายเลข 5 เจ้าของรถแข่ง Honda RC213V จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ ออกสตาร์ตจากกริดที่ 6 ก่อนจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 9 ด้วยเวลารวม 41 นาที 34.656 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 21.040 วินาที
ด้าน “ลูก้า มารินี” นักบิดอิตาเลียนหมายเลข 10 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ออกตัวจากกริดที่ 13 ขยับขึ้นมาจบเรซในอันดับ 11 ตามหลังผู้ชนะ 28.226 วินาที ส่วนทีมเมทชาวสเปนอย่าง “โจอัน เมียร์” หมายเลข 36 ไม่จบเรซจากปัญหาด้านเทคนิค
ขณะที่ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 นักบิดขวัญใจชาวไทยจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ออกสตาร์ตจากกริดที่ 21 เจอสถานการณ์ท้าทายเรื่องเบรก แต่ยังฮึดสู้บิดเข้าป้ายในอันดับ 17 ในเรซสุดหินด้วยเวลารวม 42 นาที 15.615 วินาที
สำหรับการแข่งขัน โมโตจีพี 2025 สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายนนี้ ที่ เซอร์กิต ริคาร์โด ตอร์โม ประเทศสเปน ในรายการ บาเลนเซีย กรังด์ปรีซ์ ซึ่งจะเป็นสนามสุดท้ายของฤดูกาลนี้
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH