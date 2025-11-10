"ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร" ฟอร์มบิดเหนียวแน่น! รั้งท็อป 6 โมโตจีพี ที่ปอร์ติเมา

"เอลดิอาโบล" ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร แชมป์โลกปี 2021 จาก มอนสเตอร์ ยามาฮ่า สร้างผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่อง รักษาอันดับเหนี่ยวแน่นก่อนบิดคว้าท็อป 6 ในศึก โมโตจีพี สนาม 21 โปรตุกีส กรังด์ปรีซ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ที่ ปอร์ติเมา ประเทศโปรตุกีส
ศึก โปรตุกีส กรังด์ปรีซ์ ดวลความเร็วรอบ "เมนเรซ" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่สนาม อัลการ์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เมืองปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส ระยะทางต่อรอบ 1.592 กิโลเมตร ชิงชัยทั้งสิ้น 25 รอบสนาม
กริดสตาร์ตเรซนี้ ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร นักบิดชาวฝรั่งเศสเจ้าของรถแข่ง YZR-M1 หมายเลข 20 จาก มอนสเตอร์ อีเนอร์จี้ ยามาฮ่า โมโตจีพี ประจำการกริดที่ 3 ในแถวหน้า ส่วนทีมเมทชาวสแปนิชอย่าง อเล็กซ์ รินส์ หมายเลข 42 เจองานหนัก ต้องเริ่มเกมจากกลุ่มหลัง
กวาร์ตาราโร เสียอันดับไปเล็กน้อยในช่วงต้นเรซ และภายใต้ความพยายามอย่างหนัก ดาวบิดเฟรนช์รักษาตำแหน่งของตัวเองอย่างเหนียวแน่น แม้จะโดนกดดดันจากคู่แข่งตลอดทั้งเรซ ก่อนจะบิดเข้าป้ายในอันดับ 6 ด้วยเวลา 41 นาที 30.058 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 18.442 วินาที คว้า 10 แต้มจากเรซสุดหินมาครองได้สำเร็จ ส่วน รินส์ ตามเข้าเส้นชัยในอันดับ 13 ตามหลัง 30.372 วินาที
ด้าน แจ็ค มิลเลอร์ นักบิดออสเตรเลียนหมายเลข 43 จาก พรีม่า พรามัค ยามาฮ่า โมโตจีพี แซงคู่แข่งเข้าป้ายในอันดับ 12 ตามหลังผู้ชนะ 30.372 วินาที ตามด้วย มิเกล โอลิเวียร่า นักบิดเจ้าถิ่นหมายเลข 88 ที่จบเรซอันดับ 14 ตามหลังผู้ชนะ 32.072 วินาที คว้าแต้มในโฮมเรซครั้งสุดท้ายได้สำเร็จ
ผ่าน 21 สนาม กวาร์ตาราโร ยังคงรั้งอันดับ 9 เก็บไปทั้งสิ้น 198 คะแนน ตามด้วย มิลเลอร์ ในอันดับ 18 มี 72 คะแนน, รินส์ อันดับ 19 มี 66 คะแนน และ โอลิเวียร่า อันดับ 20 มี 38 คะแนน
ทั้งนี้ ศึก โมโตจีพี 2025 สนามถัดไป ซึ่งจะเป็นสนามสุดท้ายของปี จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายนนี้ ที่ เซอร์กิต ริคาร์โด ตอร์โม เมืองบาเลนเซีย ประเทศสเปน ในรายการ บาเลนเซีย กรังด์ปรีซ์