สนุกแน่! ชวนแฟนกีฬาชาวไทยดูพรีเมียร์ลีกนัดที่ 13

ช่องสื่อ Play with FUN, be FUN สื่อกีฬาและบันเทิงระดับชั้นนำของโลกและของเอเชียชวนแฟนบอลไทยติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025-26 เกมที่ 13 ในวันเสาร์และอาทิตย์นี้
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 นัดที่ 13
คืนวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2025
22:00 น. - เบรนท์ฟอร์ด พบ เบิร์นลี่ย์
22:00 น. - แมนฯ ซิตี้ พบ ลีดส์
22:00 น. - ซันเดอร์แลนด์ พบ บอร์นมัธ
00:30 น. - เอฟเวอร์ตัน พบ นิวคาสเซิล
03:00 น. - สเปอร์ส พบ ฟูแล่ม
คืนวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2025
19:00 น. - คริสตัล พาเลซ พบ แมนฯ ยูไนเต็ด
21:05 น. - แอสตัน วิลล่า พบ วูล์ฟส์
21:05 น. - ฟอเรสต์ พบ ไบรท์ตัน
21:05 น. - เวสต์แฮม พบ ลิเวอร์พูล
23:30 น. - เชลซี พบ อาร์เซน่อล
คืนวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2025 เวลา 00:30 น. - เอฟเวอร์ตัน พบ นิวคาสเซิล
ทัพ ‘สาลิกาดง’ ทำผลงานสุดยอดหลังเปิดบ้านชนะ ‘เรือใบสีฟ้า’ มาในเกมก่อน 2-1 และเกมนี้พวกเขาเตรียมเดินหน้าลุยแหลกเพื่อหวังสามแต้ม ทว่า ‘ท็อฟฟี่สีน้ำเงิน’ ก็ผลงานเยี่ยมเช่นกัน หลังบุกชนะ ‘ปีศาจแดง’ มาในเกมก่อน
คืนวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2025 เวลา 21:05 น. - เวสต์แฮม พบ ลิเวอร์พูล
ทีมเยือนกำลังเมามัดสุด ๆ และ อาร์เน่ สล็อต กุนซือ ‘หงส์แดง’ ก็กำลังกดดันอย่างหนัก ดังนั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสามแต้ม แต่ว่าไม่ง่ายแน่ ๆ เพราะ ‘ขุนค้อน’ เริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ หลัง นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต้ เข้ามาคุมทีม
คืนวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2025 เวลา 23:30 น. - เชลซี พบ อาร์เซน่อล
สองทีมที่กำลังรั้งอันดับ 1 และอันดับ 2 ของลีกโคจรมาเจอกันเอง เพราะฉะนั้นสนุกแน่นอน โดย ‘สิงห์บลู’ ต้องขอชนะ เพราะต้องไล่จี้จ่าฝูงให้ได้ ส่วน ‘ปืนใหญ่’ แค่เสมอก็ไม่เสียหายอะไรในเกมนี้
