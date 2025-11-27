AIS ยิงสดศึกเดือด NFL สตีลเลอร์รับมือบิลส์ ทีมแพ้ส่อหลุดเพลย์ออฟ

AIS PLAY ส่งตรงความมันส์ระดับโลก! เตรียมถ่ายทอดสดศึก NFL ฤดูกาล 2025/26 ให้ชมตลอดซีซั่น พร้อมแมตช์สำคัญประจำ สัปดาห์ที่ 13 แฟนกีฬาอเมริกันฟุตบอลไม่ควรพลาด! รับชมได้ง่าย ๆ ด้วยซีซั่นพาส เพียง 999 บาท
สำหรับศึก NFL มุ่งหน้าสู่ช่วงท้ายของฤดูกาลปกติ การแข่งขันสุดเข้มข้นในสาย เอเอฟซี และ เอ็นเอฟซี ซึ่งทุกทีมต่างเร่งทำผลงานเพื่อช่วงชิงตั๋วเข้าสู่รอบเพลย์ออฟให้ได้ ในสัปดาห์ที่ 13 นั้น เป็นสัปดาห์ที่มีความสำคัญก็คือเป็นสุดสัปดาห์ของ “Thanksgiving Day Football” หรือเทศกาลขอบคุณพระเจ้า ที่ศึกคนชนคน จะทำการแข่งขันกันแบบรวดเดียว 3 คู่ใน 1 คืนให้สาวกอเมริกันฟุตบอลได้ชมเกมกันอย่างต่อเนื่อง โดยมี 2 ทีมผู้ริเริ่มกิจกรรมนี้อย่าง ดีทรอยต์ ไลออนส์ กับ ดัลลาส คาวบอยส์ ที่จะได้รับเกียรติเป็นเจ้าบ้านในเกมคืนสำคัญเช่นนี้
อย่างไรก็ตามเกมที่น่าสนใจที่สุดในสัปดาห์นี้จะเป็นเกมการพบกันในสายเอเอฟซี ระหว่าง พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ ที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ บัฟฟาโล่ บิลส์ ที่อะครีชัวร์ สเตเดียม ในช่วงเช้ามืดวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม เวลา 04.25 น. ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY SPORTS53
เจ้าถิ่นสตีลเลอร์ ตอนนี้รั้งอันดับ 9 ของสายด้วยผลงานชนะ 6 แพ้ 5 เกม แต่สถานการณ์ถือว่าหลังพิงฝาเพราะว่าถ้าแพ้มากกว่านี้โอกาสจะเข้ารอบเพลย์ออฟถือว่ายากเต็มกลืน เช่นเดียวกับสถานการณ์ของ บิลส์ ที่ตอนนี้สถิติชนะ 7 แพ้ 4 ก็ไม่ควรแพ้แล้วเช่นกันถ้าอยากจะยึดพื้นที่โซนเพลย์ออฟเอาไว้ให้ได้
สภาพความพร้อมของสตีลเลอร์จะไม่สามารถใช้งานโบรเดริค โจนส์ ไลน์ทีมรุก กับ เดอร์ริค ฮาร์มอน ไลน์ทีมรับ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมถึงต้องรอลุ้นสภาพความฟิตของ อารอน รอดเจอร์ส ควอเตอร์แบ๊กคนสำคัญของทีม ที่ขว้างไปแล้ว 19 ทัชดาวน์ในฤดูกาลนี้ และยังมี คาเมรอน เฮยวาร์ด, อเล็กซ์ ไฮสมิธ และโจอี้ พอเตอร์ จูเนียร์ ที่ต้องเช็กความฟิตเช่นกัน
ส่วนฝั่งบิลส์ คาดว่าจะได้ จอช อัลเลน ควอเตอร์แบ๊กของทีมหายจากอาการบาดเจ็บลงเล่นในเกมนี้ได้ แต่ก็ยังขาดผู้เล่นสำคัญทั้งทีมรุกและทีมรับไปหลายคน อาทิเช่น โจชัวร์ พาลเมอร์ ในตำแหน่งรีซีฟเวอร์ หรือ ดาลตัน คินเคด ในตำแหน่งไทด์เอ็นด์ และเทอร์เรล เบอร์นาด ในตำแหน่งไลน์แบ๊กเกอร์
โปรแกรมการถ่ายทอดสด อเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล สัปดาห์ที่ 13 มีดังนี้
เช้าวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2568
01.00 น. กรีนเบย์ แพคเกอร์ส พบ ดีทรอยต์ ไลออนส์ : AIS PLAY SPORTS51
04.30 น. แคนซัสซิตี้ ชีฟส์ พบ ดัลลาส คาวบอยส์ : AIS PLAY SPORTS52
08.20 น. ซินซินเนติ เบงกอลส์ พบ บัลติมอร์ เรเวนส์ : AIS PLAY SPORTS53
เช้าวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568
01.00 น. ฮิวสตัน เท็กซันส์ พบ อินเดียนาโปลิส โคลท์ : AIS PLAY SPORTS51
01.00 น. ลอสแองเจลิส แรมส์ พบ แคโรไลนา แพนเทอร์ส : AIS PLAY SPORTS52
04.25 น. บัฟฟาโล่ บิลส์ พบ พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ : AIS PLAY SPORTS53
08.20 น. เดนเวอร์ บรองโกส์ พบ วอชิงตัน คอมแมนเดอร์ส : AIS PLAY SPORTS51
เช้าวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568
08.15 น. นิวยอร์ก ไจแอนท์ส พบ นิวอิงแลนด์ แพทริออตส์ : AIS PLAY SPORTS51