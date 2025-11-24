คาราเต้ไทยฮือฮาเบลเยียมบุกซ้อมด้วย ซีเกมส์ 2025 ไทยวางเป้าคว้า 5 เหรียญทอง

พลเอก สุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย และ นายทวีสุข เชี่ยวชาญปรีชากุล เลขาธิการฯ นำทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทย ร่วมกิจกรรม"คาราเต้สัญจร ครั้งที่ 4" ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาคาราเต้ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เป้าหมายของการพัฒนาและยกระดับกีฬาคาราเต้ นั่นก็คือการทำกีฬาคาราเต้ให้เป็นกีฬามวลชนให้มากยิ่งขึ้น สร้างความนิยมให้ประชาชนได้สนใจในกีฬาคาราเต้ รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา และการส่งเสริมโค้ช, ผู้ตัดสิน อีกด้วย
ทั้งนี้ สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติเบลเยียมได้เดินทางมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมคาราเต้ทีมชาติไทย โดยทีมงานของเบลเยียม ได้สอบถาม พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง ว่า ตัวนายกฯเป็นนักกีฬาคาราเต้มาก่อนหรือไม่ ทำไมถึงรู้ทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬาคาราเต้ ซึ่งเรื่องนี้ พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง ระบุว่า จริงๆตนเองไม่ได้เป็นนักกีฬาคาราเต้ แต่เพราะการทำงานที่เล็งเห็นถึงความสำคัญกับคาราเต้มาตลอด 5 ปีเต็ม ทำโดย จิตอาสา เพื่อต้องการพัฒนากีฬาคาราเต้ให้ได้มากที่สุด
ส่วนการแข่งขันคาราเต้ในกีฬาซีเกมส์2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 พ.ย.68 ทางสมาคมฯวางเป้าหมายเอาไว้ที่ 5 เหรียญทอง พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง เผยว่า ไม่ควรติดว่ามันจะยากแล้วทำไม่ได้ ที่ผ่านมาคาราเต้ทีมชาติไทยได้มา 1 เหรียญทองบ้าง, 2 เหรียญทองบ้าง แต่ครั้งนี้หวังที่จะทำตามเป้าหมายให้ได้