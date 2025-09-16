จัดแข่งกีฬามวยไทยสมัครเล่นชิงชนะเลิศ เล็งปั้นเยาวชนจ.เลยสู่เวทีแข่งขันระดับชาติ

เลย-จัดแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นชิงชนะเลิศจ.เลย จัด วางเป้าปั้นนักกีฬามวยสู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศ หลังประสบผลสำเร็จนักกีฬาเยาวชนมีพัฒนาการด้านกีฬาจนสามารถคว้ารางวัลระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยยาง ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย นายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเลย ประจำปี 2568 โดยมีนายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย เขต 2, นายปฐม ศันสนะพิทยากร ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดเลย, นางสาวรัชนก ศรีหนูสุด นายอำเภอผาขาว, นางสาวสุภาพร มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาเข้าร่วมในพิธีเปิด
ทั้งนี้จังหวัดเลยได้จัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเลยประจำปี 2568 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลยร่วมกับชมรมกีฬาจังหวัดเลย จัดแข่งขันกีฬา ได้แก่ เซปักตะกร้อ, มวยไทยสมัครเล่น, เทควันโด, คาราเต้, เปตอง, วอลเลย์บอลชายหาด, ฟุตซอล, เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน และบาสเกตบอล 3x3
ทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆ เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกระจายออกไปใน 3 อำเภอประกอบด้วย อำเภอเมืองเลย อำเภอวังสะพุง และอำเภอผาขาว ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาความเป็นเลิศภายในจังหวัดเลยและเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดเลยเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างมีเป้าหมาย ทั้งนี้การจัดแข่งขันในหน้าปี 2569 จะเพิ่มชนิดกีฬาที่แข่งขันมากยิ่งขึ้นไปอีก
นายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่าจังหวัดเลยมีการขับเคลื่อนกีฬามวยสมัครเล่นในค่ายมวยและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมฝึกซ้อมประมาณ 40-45 คน แบ่งเป็นนักมวยหญิง 6 คน และนักมวยชาย 39 คน จาก 6 โรงเรียนและ 3 ค่ายมวย การดำเนินการนี้เป็นผลมาจากการที่จังหวัดเลยมีชนิดกีฬาที่ส่งเข้าแข่งน้อย ทำให้ต้องมีการพัฒนาและฝึกซ้อมใหม่ทั้งระบบ
ขณะนี้มีนักมวยเยาวชนที่เดินทางไปแข่งขันรอบรองชนะเลิศระดับประเทศ และได้รับเหรียญเงิน 2 เหรียญ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านกีฬามวยในจังหวัดเลยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผลจากการฝึกซ้อมและไปแข่งขัน เพื่อพัฒนาไปสู่กีฬาระดับชาติ ล่าสุดนางสาวปรัชนีย์ญา เหลือสืบชาติ สามารถคว้ารางวัล 1 เหรียญทอง ในกีฬาเยาวมวยไทยสมัครเล่น รุ่น 57 กิโลกรัม การแห่งกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 ปี 2567