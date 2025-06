หลายประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ ONE ลุมพินี / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

แม้ศึก ONE ลุมพินี จะได้รับเรตติ้งที่ดีมากๆ จากแฟนหมัดมวยชาวไทย แต่เกือบทุกๆ สัปดาห์ ก็มักจะมีเรื่องราวดราม่ามาให้ถกเถียงกันเรื่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากความเห็นของแฟนๆ ที่ไม่ค่อยได้รู้กฎต่างๆ ของรายการเสียมากกว่าล่าสุดมีประเด็นดราม่าของนักชกญี่ปุ่น ที่มีดีกรีเป็นถึงอดีตแชมป์ K-1 อย่าง ยูกิ โยซะ ซึ่งย้ายค่ายมาเซ็นสัญญากับ ONE ตามรอย ทาเครุ เซกาวา อีกหนึ่งราย ซึ่งเจ้าตัวไม่ได้พันมือขึ้นชกจนถูกแฟนๆ ตั้งคำถามว่าแบบนี้ทำได้ด้วยหรือ“บิ๊กปลาย” จิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย ได้ออกมาให้คำตอบถึงเรื่องนี้แบบชัดเจนในรายการ ONE Podcast EP.12 ว่าเรื่องของการที่นักมวยจะพันมือ หรือไม่พันมือขึ้นชก อยู่ที่ความสมัครใจล้วนๆ ซึ่งการพันมือนั้นเปรียบเสมือนกับห่อหุ้มมือของตัวเองไม่ให้ได้รับอันตราย ไม่ใช่การสร้างความได้เปรียบหรือเสียเปรียบกับคู่แข่งเหมือนที่หลายคนเข้าใจ“หลายคนไม่รู้ว่าการพันมือในการชกมวยเป็นเรื่องสมัครใจ แต่ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ เพราะการพันมือช่วยลดการบาดเจ็บ และทำให้หมัดหนักขึ้นเล็กน้อย อย่างกรณีของ ยูกิ เขาคุ้นเคยกับการชกมือเปล่าจากคาราเต้ เขาจึงเลือกไม่พันมือเพราะมั่นใจในกำปั้นของตัวเอง แต่ถ้าเกิดอาการเจ็บทางเราพร้อมดูแลรักษาเต็มที่เหมือนเดิม”ขณะเดียวกัน ประธาน วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย ยังออกมาเคลียร์ดราม่าในอีกหลายๆ เรื่อง ของศึก ONE ลุมพินี ทั้งการตรวจสารกระตุ้นแบบเข้มข้น, การวัดค่าน้ำในร่างกาย, นักมวยชนะหลายไฟต์ติดแต่ยังไม่ได้สัญญา ONE หรือเรื่องคุณภาพของการชก ที่ไม่ได้วัดจากสไตล์มวย“ที่ว่ามวยเดินเท่านั้นถึงจะชนะใน ONE ไม่เป็นความจริง ทั้งมวยเดิน และมวยถอยมีโอกาสชนะเท่ากัน ขึ้นอยู่กับการออกอาวุธที่เข้าเป้า และสร้างความเสียหายได้มากแค่ไหน แม้โดนนับก่อน แต่หากลุกขึ้นมาทำเกมโต้กลับจนคู่ชกเสียหายชัดเจนก็มีสิทธิ์พลิกชนะได้” บิ๊กปลาย กล่าวถึงเรื่องสไตล์มวย“ใน ONE ไม่มีผลเสมอ หากคะแนนสูสี กรรมการต้องเลือกผู้ชนะ โดยวัดจากระดับความเสียหายเป็นหลัก เช่น อาการมึนชัดเจน การล้ม หรือนับ จะมีค่าน้ำหนักมากที่สุด ส่วนแผลแตกถือเป็นความเสียหายผิวเผิน เพราะอาจเกิดจากอุบัติเหตุ การตัดสินใน ONE จึงมีความซับซ้อนและขึ้นอยู่กับมุมมองของกรรมการแต่ละคน ซึ่งไม่สามารถสื่อสารกันได้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากผลบางไฟต์จะไม่ตรงกับความรู้สึกของผู้ชมครับ”“การได้สัญญากับ ONE ไม่ได้วัดแค่จำนวนชัยชนะหรือการน็อกคู่ต่อสู้ แต่ดูภาพรวมของฟอร์มการชก แววความเป็นซูเปอร์สตาร์ และความสามารถในการขายตัวเองผ่านสไตล์การชก นักกีฬาบางคนแม้ไร้พ่าย แต่ยังขาดแรงจูงใจในการปิดเกมหรือยังไม่เจอกับคู่ต่อสู้ระดับท็อป ก็อาจยังไม่พร้อมสำหรับเวทีใหญ่” ประธาน วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย กล่าวเสริมถึงเรื่องที่นักกีฬายังไม่ได้รับสัญญา ONE แม้จะฟอร์มดี“นอกจากนี้ การสร้างตัวตนผ่านโซเชียลมีเดียก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะ ONE คือสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ ไม่ใช่แค่การแข่งขันกีฬาเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น แสตมป์, รถถัง, ซุปเปอร์บอน, ตะวันฉาย ที่มีแฟนคลับทั่วโลก นักกีฬาที่ไม่มีชื่อเสียงในวงกว้างจะถูกผลักดันให้เป็นที่รู้จักได้ยาก นักกีฬาที่จึงต้องรู้จักสื่อสาร ดูแลภาพลักษณ์ และสร้างแบรนด์ของตัวเองให้ชัดเจนเพื่อก้าวสู่ระดับโลกครับ”ทั้งนี้ จิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย ออกมาชี้แจงได้ดีในหลายๆ เรื่อง ที่แฟนหมัดมวยสงสัย หรือตั้งคำถาม แนะนำอยากให้แฟนหมัดมวยที่ยังสงสัยในเรื่องต่างๆ ของ ONE ไปหาฟังย้อนหลัง รายการ ONE Podcast EP.12 ด้วยตัวเอง เพราะ "บิ๊กปลาย" ตอบคำถามเอาไว้ได้ดีมากๆ หากจะหยิบยกมาพูดในนี้ก็คงไม่หมด