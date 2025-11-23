เกษตรฯลอยลำเข้ารอบเทนนิส 100 พลัสยูลีก

ทีมเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผนึกกำลังหวดต้อนทีมเทนนิสมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 4-1 แมตช์ ในการแข่งขันเทนนิสประเภททีมระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19 “100 พลัสโปรยูลีก 2025 ภาคกลาง” ที่เกมเซตแมตช์เทนนิสเซ็นเตอร์ มีนบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 หลังนักหวดชายของหอการค้าไทยเดี้ยงเกือบครึ่งทีม
สำหรับผลการแข่งขันรอบพบกันหมดนัดสุดท้าย มีดังนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชนะ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 4-1 แมตช์ ประเภทหญิงเดี่ยว พิมพ์พิชชา คงวัน ชนะ จิราวรรณ สิมขุนทด 6-1,6-0, ประเภทชายเดี่ยว ภู ศาสตรานรากุล แพ้ พาทิศ เกียรติไทยพิพัฒน์, ประเภทชายคู่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชนะผ่าน, ประเภทชายคู่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชนะผ่าน, ประเภทคู่ผสม ดุสิตา ศรีนิล / ภู ศาสตรานรากุล ชนะผ่าน จิราวรรณ / พาทิศ เกียรติไทยพิพัฒน์ (พาทิศเจ็บ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชนะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 4-1 แมตช์ ประเภทหญิงเดี่ยว พชร นิละนาชนะ ชนะ นภมณี สมมิตร 6-0,6-0, ประเภทชายเดี่ยว ธนวิชญ์ เรืองเมือง แพ้ พิชญะพงษ์ โสภณพิสุทธิ์ 0-6,0-6, ประเภทชายคู่ 1 ธนบดี ไชยลังการ / ศุภชัย ศุภพิทักษ์ ชนะ พรไพศาล เจียรอนันต์ / อุกฤษณ์ ลือชัย 6-0,6-0, ประเภทชายคู่ 2 ญาณกวี กัญญ์วรากุล / เมธาสิทธิ์ แพรกทอง ชนะ คมศักดิ์ คงโสภา / ภาคภูมิ นามพิมพ์ 7-5,6-1, ประเภทคู่ผสม พชร นิละนาชนะ / วสวัตติ์ สมบูรณ์ศิลป์ ชนะ นภมณี สมมิตร / พิชญะพงษ์ โสภณพิสุทธิ์ 4-5 และได้ผ่าน เพราะพิชญะพงษ์เจ็บขา
จากผลการแข่งขันทำให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่านเข้าสู่การแข่งขัน “100 พลัสโปรยูลีก รอบคัดเลือก 2025” ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2568 ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งมี 6 ทีมยืนรออยู่ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยศิลปากร