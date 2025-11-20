เจียไต๋มอบทุน “กองทุนเจียไต๋ – ดร. มนู – ดร. มนัส เจียรวนนท์” แก่นิสิต ม.เกษตร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย นำโดย นายทวีสุข เมฆธวัชชัยกุล Chief Commercial Officer เป็นผู้แทนผู้บริหารมอบเงินสนับสนุนแก่ “กองทุนเจียไต๋ – ดร. มนู – ดร. มนัส เจียรวนนท์” ประจำปี 2568 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ คณะเกษตร กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สำหรับปีนี้ เจียไต๋ได้มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรีของคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 53 ทุน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม และเสริมสร้างพื้นฐานความรู้ด้านเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นกำลังสำคัญของภาคเกษตรไทยในอนาคต
ทั้งนี้ “กองทุนเจียไต๋ – ดร. มนู – ดร. มนัส เจียรวนนท์” ดำเนินต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 14 สะท้อนเจตนารมณ์ของบริษัทในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกงานกับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์จริง พัฒนาทักษะและศักยภาพ ตลอดจนวางรากฐานอาชีพที่มั่นคงให้กับเยาวชนไทย อันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน