“แสตมป์” แซงโค้งสุดท้ายเฉือน “มิกซ์” เรซแรกศึกสองล้อประเทศไทยสนามสุดท้าย

ศึกสองล้อเบอร์หนึ่งของไทย “เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปียนชิพ 2025 สนามสุดท้าย” ดวลเรซแรกประเดิมสุดสัปดาห์ด้วยความมันส์ระดับโลก “แสตมป์" อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ จอมเก๋าจาก อีสต์ เอ็นเจที เรซซิ่ง ทีม ฟอร์มโหด แซงโค้งสุดท้ายคว้าชัยรุ่นใหญ่เหนือ "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว นักบิดดาวรุ่งจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส
การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปียนชิพ 2025 สนามสุดท้าย ดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศเรซแรก เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พ.ย.2568
ไฮไลต์ของเรซแรกในสุดสัปดาห์นี้ คือการลุ้นแชมป์ประจำปีของทุกรุ่น โดยเฉพาะรุ่นใหญ่ที่สุดของไทยอย่าง ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี ซึ่งจ่าฝูงบนตารางแชมเปี้ยนชิพ อย่าง “แสตมป์" อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ นักบิดจอมเก๋าชาวไทยจาก อีสต์ เอ็นเจที เรซซิ่ง ทีม ได้ออกสตาร์ตจากโพล ขนาบข้างด้วย "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว นักบิดดาวรุ่งจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส และ "บอล" จักรกฤษณ์ แสวงสวาท จาก ไบค์สตอรี พีทีที ลูบริแคนท์ส ยามาฮ่า เรซซิ่ง ทีม ในแถวหน้า
เกมเรซนี้ชิงชัยทั้งสิ้น 12 รอบสนาม โดยหลังออกตัว "มิกซ์" ธนัช เริ่มเกมได้ยอดเยี่ยมขยับขึ้นเป็นหัวแถวอย่างรวดเร็ว โดยมี “แสตมป์" อภิวัฒน์ ไล่ตามกดดันในอันดับ 2 ส่วน มาร์วิน ฟริตซ์ นักบิดเอ็นดูรานซ์ ดีกรีแชมป์โลกชาวเยอรมันจาก บัตเลอร์ การาจ เรซซิ่ง ทีม ขยับขึ้นมารั้งอันดับ 3 ตั้งแต่ต้นเรซ
อย่างไรก็ดี หลังผ่านครึ่งทางการแข่งขันเกมกลับมาดุเดือดอีกครั้ง โดยทั้ง "มิกซ์" ธนัช และ “แสตมป์" อภิวัฒน์ สลับกันขึ้นนำหลายครั้ง ก่อนที่เจ้าของรถแข่งหมายเลข 24 จะแซงในโค้งสุดท้าย ผงาดคว้าชัยชนะไปครองอย่างสุดมันส์ ด้วยเวลา 19 นาที 22.443 วินาที เฉือน "มิกซ์" ธนัช นักบิดรุ่นน้องเพียง 0.145 วินาทีเท่านั้น ส่วนอันดับ 3 เป็นของ ฟริตซ์ ที่ประเดิมโพเดียมในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยได้สำเร็จ ตามหลังผู้ชนะ 16.150 วินาที
ส่วน “เบนซ์ เรซซิ่ง” อริย์ธัช วรโรจน์เจริญเดช นักบิดคนดังจาก เรปโซล อาร์-ซีรีส์ ทีม บิดเข้าป้ายในอันดับ 3 ของรุ่น ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (SB2) โดยมี ดีแคลน คาร์เบอร์รี นักบิดออสเตรเลีย จาก สาวิตา อีเอสจี ทีม เอเชีย เป็นผู้ชนะ และอันดับ 2 เป็นของ ภัทรพงศ์ วัชรอยู่ จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส
ขณะที่การแข่งขันในรุ่น ซูเปอร์สต็อก 1,000 ซีซี (ST1) ซึ่งการลุ้นดำเนินไปอย่างเข้มข้น ทว่า 2 ตัวเต็งอย่าง นธีธาร ทองโคตร จาก ยามาฮ่า ทีเอ็นพี พีทีที ลูบริแคนท์ส ทีม และ ตะวัน ตั้งจิตเจริญกุล จาก ทีเค ฮอนด้า อิเดมิตสึ สิทธิผล ดิเรก ทีม ต้องเจองานหนักด้วยการเริ่มเกมจากท้ายแถวของกริดสตาร์ต โดยมี โคลิน บัตเลอร์ นักบิดแคนาดา จาก บัตเลอร์ เรซซิ่ง ทีม เป็นเจ้าของโพล
เรซนี้ดวลกันทั้งสิ้น 12 รอบสนาม โดยผลปรากฏว่า ตะวัน ที่ออกตัวจากท้ายแถวทะยานขึ้นมาไล่แซงคู่แข่งคว้าชัยชนะไปครองอย่างดุดัน ด้วยเวลา 20 นาที 10.992 วินาที เฉือน บัตเลอร์ อันดับ 2 เพียง 0.678 วินาทีเท่านั้น ขณะที่ นธีธาร ตามเข้าป้ายในอันดับ 3 ตามหลังผู้ชนะ 3.130 วินาที
อีกหนึ่งไฮไลต์ของสนามนี้ คือผลงานอันโดดเด่นของ “โอม” ภวัต จิตต์สว่างดี พระเอกชื่อดังที่ลงแข่งระดับอาชีพครั้งแรกในปีนี้กับสังกัด ยามาฮ่า ทีเอ็นพี พีทีที ลูบริแคนท์ส ทีม ซึ่งสนามนี้เจองานหินต้องออกตัวจากท้ายแถวในกริด 23 แต่ไล่แซงคู่แข่งอย่างสุดมันส์ ทะยานบิดเข้าป้ายเป็นคันที่ 2 ด้วยเวลารวม 18 นาที 22.866 วินาที ปลดล็อคคว้าโพเดียมแรกในชีวิตให้กับตัวเองได้สำเร็จในรุ่น ซูเปอร์สต็อก 1,000 ซีซี (ST3)
เกมในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ซึ่งรวมเอาดาวรุ่งฝีมือดีของไทยไว้หลายคนก็ลุ้นกันอย่างสนุก ขับเคี่ยวกัน 12 รอบสนาม โดย ต่อศักดิ์ นวลสาย เจ้าของโพล และจ่าฝูงในตารางคะแนนสะสม พลาดในช่วงต้นเกมส่งผลให้รูดลงไปหลายอันดับ ก่อนจะขยับแซงขึ้นมาคว้าชัยชนะไปครองได้สำเร็จ ด้วยเวลา 20 นาที 15.014 วินาที เหนืออันดับ 2 อย่าง "ไฮเปค" กฤษฎา ธนโชติ ดาวรุ่งจาก อีสต์ เอ็นเจที พีทีที ลูบริแคนท์ส เรซซิ่ง ทีม เพียง 0.101 วินาที ขณะที่อันดับ 3 ได้แก่ "ข้าวกล้อง" จักรีภัทร พฤฒิสาร จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส ตามหลัง 1.314 วินาที
ด้านเกมในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 250 ซีซี กลุ่มหน้าไล่บี้กันอย่างดุเดือดทั้ง 10 รอบสนาม ต้องตัดสินกันถึงโคงสุดท้าย ผลปรากฏว่าชัยชนะตกเป็นของ “เอิร์ธ" ธุรกิจ บัวผา นักบิดดาวรุ่งจาก ไฮสปีด เรซซิ่ง ทีม ออกสตาร์ตจากโพล ก่อนจะบิดเข้าป้ายเป็นคันแรกด้วยเวลา 19 นาที 6.484 วินาที เฉือน "ฟอง" คณาทัต ใจมั่น จอมเก๋าจาก ไฮสปีด เรซซิ่ง ทีม เพียง 0.304 วินาทีเท่านั้น ส่วนอันดับ 3 เป็นของ “ต๋ง” พีระพงษ์ หลุยบุญเป็ง จาก สปีด800 ตามหลังเพียง 0.474 วินาทีเท่านั้น
หนึ่งในรุ่นที่สู้กันอย่างสนุก อย่าง ซูเปอร์สปอร์ต 400 ซีซี ชัยชนะตกเป็นของ จื่อ จ้าว นักบิดชาวจีนจาก ศักดิ์สิริ เรซซิ่ง ทีม บุรีรัมย์ ด้วยเวลา 13 นาที 10.667 วินาที เฉือนทีมเมทชาวอินเดียอย่าง ราจีฟ เซตู อันดับ 2 เพียง 0.934 วินาทีเท่านั้น ส่วนอันดับ 3 เป็นของนักบิดชาวไทย วิรากร ณัฏฐพงศ์พิพัฒน จาก เน็กซเตอร์ ลิควิ โมลี ยามาฮ่า โมริเทค เอวีอาร์พี เรซซิ่ง ตามหลัง 8.921 วินาที
ทั้งนี้ ศึก เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 สนามสุดท้าย จะดวลความเร็วเรซที่ 2 ซึ่งเป็นเรซสุดท้ายในการตัดสินแชมป์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย.นี้ ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์