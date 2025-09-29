NEXZTER BRIC Superbike ดวลเดือด "แสตมป์ อภิวัฒน์" คว้าชัยรุ่นใหญ่ “เบนซ์ เรซซิ่ง” ผงาดแชมป์สนามที่ 3

"แสตมป์" อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ คว้าแชมป์ซูเปอร์ไบค์รุ่นใหญ่ ปิดฉาก NEXZTER BRIC Superbike สนาม 3 อย่างสุดมันส์ ด้าน ”เบนซ์ เรซซิ่ง“ อริย์ธัช วรโรจน์เจริญเดช ปลดล๊อคคว้าแชมป์แรกของปี ในรุ่นซูเปอร์ไบค์ 1000 ซีซี เอสบี2 ไปครอง ก่อนเตรียมมุ่งหน้าสู่สนามตัดสินแชมป์ประจำปี 2 เรซ ในเดือน พ.ย.นี้
การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ NEXZTER BRIC Superbike Championship (เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปียนชิพ) สนามที่ 3 ประจำปี 2025 ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย.ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยในวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ย.2568 เป็นการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ
เกมในรุ่นใหญ่อย่าง ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (SB1 Pro) ซึ่งเป็นไฮไลต์ของสุดสัปดาห์นี้ ยังคงเข้มข้นสุดๆ โดยตำแหน่งโพลสนามนี้เป็นของ "แสตมป์" อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ จอมเก๋าจาก อีสต์ เอ็นเจที เรซซิ่ง ทีม ขนาบข้างด้วย "ซุป" อนุชา นาคเจริญศรี จาก โปร ฮอนด้า บริดจสโตน อันเดรียนี เบนดิกซ์ เอเอ็น เรซซิ่ง ทีม และ "บอล" จักรกฤษณ์ แสวงสวาท จาก ไบค์สตอรี พีทีที ลูบริแคนท์ส ยามาฮ่า เรซซิ่ง ทีม ในแถวหน้า ขณะที่ "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว นักบิดดาวรุ่งจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส ออกตัวจากแถว 2
สถานการณ์ในรุ่นนี้ดุเดือดตั้งแต่ต้นเรซ โดย "มิกซ์" ธนัช เริ่มเกมอย่างดุดัน ก่อนจะขยับแซงขึ้นมารั้งหัวแถวอย่างรวดเร็วเหนือ "แสตมป์" อภิวัฒน์ ตั้งแต่รอบแรกของการแข่งขัน แต่ก็โดนแซงกลับในรอบเดียวกัน อย่างไรก็ดีดาวรุ่งจาก ฮอนด้า แซงขึ้นเป็นจ่าฝูงอีกครั้ง ก่อนจะพลาดล้มอย่างน่าเสียดายที่โค้ง 1 ในรอบที่ 3
หลังจากนั้น "แสตมป์" อภิวัฒน์ ก็นำโด่งเข้าป้ายเป็นคันแรกด้วยเวลา 19 นาที 37.532 วินาที ผงาดคว้าชัยชนะไปครองได้อีกครั้ง โดยมี "บอล" จักรกฤษณ์ เป็นอันดับ 2 ตามหลัง 7.969 วินาที และ ออ ปิตะบุตร จอมเก๋า จาก คอร์ มอเตอร์สปอร์ต ไทยแลนด์ เข้าเส้นชัยอันดับ 3 ตามหลัง 55.847 วินาที
ด้าน “เบนซ์ เรซซิ่ง” อริย์ธัช วรโรจน์เจริญเดช นักบิดคนดังจาก เรปโซล อาร์-ซีรีส์ ทีม ยังคงสร้างผลงานยอดเยี่ยมเช่นเคย บิดเข้าป้ายในอันดับ 4 โอเวอร์ออลล์ และเพียงพอให้คว้าชัยชนะในรุ่น SB2 ไปครองได้สำเร็จ ด้วยเวลา 20 นาที 56.256 วินาที ปลดล๊อคคว้าแชมป์แรกของปีไปได้
ขยับมาดูผลในรุ่น ซูเปอร์สต็อก 1,000 ซีซี (ST1) ดวลกันทั้งสิ้น 12 รอบสนาม นทีธาร ทองโคตร จาก ยามาฮ่า ทีเอ็นพี พีทีที ลูบริแคนท์ส เจ้าของโพลออกนำม้วนเดียวจบคว้าชัยชนะไปครอง 3 สนามติดต่อกันด้วยเวลา 20 นาที 14.440 วินาที เหนืออันดับ 2 อย่าง ณัฐวุฒิ คำหอม จาก ไบค์ส สตอรี พีทีที ลูบีแคนท์ส ยามาฮ่า เรซซิ่ง ทีม 5.518 วินาที ตามด้วย อภิเดช บุญศรี จาก ฮานูยา เรซซิ่ง ทีม เพิ่มสินทรานสปอร์ต พรเจริญก่อสร้าง ตามหลัง 12.237 วินาที
ขณะที่เกมในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS1Pro) เป็นหนึ่งในเรซที่มีความพลิกผันอย่างมาก เมื่อนักบิดในกลุ่มหน้าไล่บดกันอย่างสุดมันส์ นำโดย ต่อศักดิ์ นวลสาย จาก ยามาฮ่า ทีเอ็นพี พีทีที ลูบริแคนท์ส ตามด้วย "ไฮเปค" กฤษฎา ธนโชติ ดาวรุ่งจาก อีสต์ เอ็นเจที พีทีที ลูบริแคนท์ส เรซซิ่ง ทีม และ "ข้าวกล้อง" จักรีภัทร พฤฒิสาร จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส แต่กลับต้องชนเข้ากับ "รถน็อครอบ" ส่งผลให้ "ไฮเปค" กฤษฎา และ "ข้าวกล้อง" จักรีภัทร ต้องออกจากการแข่งขันในช่วง 2 รอบสุดท้าย
โดยชัยชนะตกเป็นของ ต่อศักดิ์ นวลสาย ทื่เข้าป้ายเป็นคันแรกด้วยเวลา 20 นาที 25.137 วินาที ตามด้วย โกยุ นาคากาวะ ดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นจาก อีสต์ เอ็นเจที พีทีที ลูบริแคนท์ส เรซซิ่ง ทีม อันดับ 2 ตามหลัง 22.931 วินาที ส่วนอันดับ 3 ได้แก่ “จิมมี่” บูรพา วันมูล ดาวรุ่งจาก อาซูจิโร่ อู่ช่างต่อลพบุรี ลิควิโมลี ตามหลัง 29.044 วินาที
ขณะที่ นักแสดงหนุ่ม โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี จาก ยามาฮ่า ทีเอ็นพี พีทีที ลูบริแคนท์ส ได้อันดับ 7 รุ่น ซูเปอร์สต็อก 1,000 ซีซี (ST3)
ส่วนผลในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 250 ซีซี (SS1Pro) ชัยชนะตกเป็นของ ศักดิ์ชัย คงดวงดี นักบิดดาวรุ่งจาก ไออาร์ซี ดีไอดี สมาทสปอร์ต สนองไซเคิลเรซ ที่เข้าป้ายเป็นคันแรกด้วยเวลา 19 นาที 10.581 วินาที เหนือ “ฟอง” คณาทัต ใจมั่น จาก ไฮสปีด เรซซิ่ง ทีม อันดับ 2 เพียง 1.168 วินาที ตามด้วย พีระพงษ์ หลุยบุญเป็ง นักบิดจอมเก๋าจาก สปีด800 อันดับ 3 ตามหลัง 1.534 วินาที
สำหรับการแข่งขันในรุ่นเล็กอย่าง สปอร์ต โปรดักชั่น 400 ซีซี ที่มีนักบิดต่างชาติลงแข่งขันและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ชิงชัยกัน 7 รอบสนาม ชัยชนะตกเป็นของ รักชิต ธาวี นักบิดอินเดียจาก เน็กซ์เตอร์ ลิควิ โมลี ยามาฮ่า โมริเท็ค เอวีอาร์พี เรซซิ่ง ด้วยเวลา 13 นาที 9.872 วินาที ทิ้งห่างทีมเมทชาวอินเดียอย่าง ทัสมาย คาเรียปปา ที่ตามเข้าป้ายอันดับ 2 ถึง 8.873 วินาที ส่วนอันดับ 3 ได้แก่ มู่หรง จื่อจ้าว นักบิดชาวจีนจาก ศักดิ์สิริ เรซซิ่ง ทีม บุรีรัมย์ ตามหลัง 14.214 วินาที
ความสำเร็จของการแข่งขัน เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ สนามที่ 3 นี้ เรียกได้ว่าทั้งยิ่งใหญ่และเข้มข้น เร้าใจ รวมทั้งการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของ โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี พระเอกชื่อดัง ลงทำการแข่งขัน ระดับชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในชีวิต จุดกระแสแฟนคลับแน่นสนามในกิจกรรมพิตวอล์ค ยืนยันความสำเร็จของคอนเซ็ปต์ “Anyone Can Be A Hero” ใครๆก็เป็นฮีโร่นักบิดได้
แฟนมอเตอร์สปอร์ตเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับการแข่งขันสนามตัดสินแชมป์ประจำปี ในสนามที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย.นี้ โดยในรอบชิงชนะเลิศจะมีการแข่งขันถึง 2 เรซ เพื่อตัดสินว่าใครคือ แชมป์ประเทศไทยตัวจริง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Chang Circuit Buriram และ BRIC Superbike 2025