"ทัพดาวรุ่งฮอนด้า" เจองานยาก BRIC Superbike 2025 สนาม 3 ลุ้นคัมแบ็คล่าแชมป์ สนามสุดท้ายปลายซีซั่น

ทัพนักแข่งไทยจาก 4 แซทเทิลไลท์ทีมฮอนด้า เผชิญศึกสุดหินในรายการ NEXZTER BRIC Superbike 2025 สนามที่ 3 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ในเรซชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 นำรถแข่งตระกูล Honda CBR Series โชว์ศักยภาพและสปิริตนักบิดไทย แม้ต้องเจออุปสรรคและอุบัติเหตุ แต่ยังรักษาโอกาสลุ้นแชมป์ ก่อนเข้าสู่สนามสุดท้ายตัดสินแชมป์ซีซั่นนี้
รุ่นซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (SB1Pro)
“มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส บิด Honda CBR1000RR-R ออกสตาร์ตจากกริดที่ 4 เปิดเกมได้อย่างยอดเยี่ยม ดวลความเร็วกับคู่แข่งจนขึ้นนำตั้งแต่ต้นเรซ แต่ด้วยสภาพอากาศที่ชื้นและอุณหภูมิสนามที่เย็น ส่งผลให้ “มิกซ์” พลาดล้มที่โค้งแรก ก่อนยกรถกลับมาสู้ต่อด้วยความมุ่งมั่น และจบการแข่งขันในอันดับ 7
ขณะที่จอมเก๋า “ซุป” อนุชา นาคเจริญศรี หมายเลข 10 สังกัดทีม โปร ฮอนด้า บริดจสโตน อันเดรียนี เบกดิกซ์ เอเอ็น เรซซิ่ง ทีม เจออุบัติเหตุในช่วงต้นเรซ ทำให้ไม่สามารถจบการแข่งขันสนามนี้ได้
รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS1Pro)
“ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 จาก อีสต์ เอ็นเจที พีทีที ลูบริแคนท์ส ฮอนด้า ทีม ที่คว้าชัยชนะมาแล้ว 2 สนามติดต่อกัน และออกสตาร์ตจากตำแหน่งโพลโพซิชั่น ด้วยรถแข่ง Honda CBR600RR ต้องเจอศึกหนักกับ “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส ที่ขึ้นมาเป็นคู่ชิงแชมป์ เกมดำเนินไปอย่างเข้มข้นจนถึงช่วงท้าย แต่ก่อนจบ 2 รอบสุดท้าย เกิดอุบัติเหตุจากรถน็อกรอบที่บังไลน์ ส่งผลให้ทั้ง ไฮเปค และ ข้าวกล้อง ต้องออกจากการแข่งขัน
รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 250 ซีซี (SS1)
สองดาวรุ่งจาก โปร ฮอนด้า สิทธิพล ไออาร์ซี ดีไอดี ซีบี อาชิ กิตติ เรซซิ่ง ลงเก็บประสบการณ์ในคลาส SS1 กับ Honda CBR250RR “เฟรม” ภูริทัต จันจาด หมายเลข 98 เข้าเส้นชัยในอันดับที่ 15 เก็บคะแนนสะสมรวมได้สำเร็จ ส่วนทีมเมท “ต้นกล้า” ภคภัคร พึ่งเจริญ หมายเลข 78 พลาดโอกาสทำผลงาน หลังต้องออกจากการแข่งขันกลางคัน
ทั้งนี้ ศึก NEXZTER BRIC Superbike 2025 สนามที่ 4 สนามสุดท้าย เพื่อตัดสินแชมป์ประจำฤดูกาล จะกลับมาดวลความเร็วระหว่างวันที่ 20–23 พฤศจิกายน 2568 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH