ศึกคนชนคนเดือด! ดัลลาส รับมือ อีเกิลส์ AIS PLAY ยิงสดเช้าตรู่ 24 พ.ย.

AIS ผู้นำแพลตฟอร์มกีฬา ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ พร้อม ถ่ายทอดสด “ศึกคนชนคน” การแข่งขัน อเมริกันฟุตบอล NFL ฤดูกาล 2025/26 ให้แฟนๆ ได้ชมเต็มอิ่ม รวมถึงแมตช์สำคัญประจำสัปดาห์ที่ 12 ยิงสด ผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY พิเศษสำหรับซีซั่นพาส เพียง 999 บาท เท่านั้น
เข้าสู่ช่วงโค้งสำคัญของฤดูกาล ศึก NFL ยิ่งเข้มข้น เมื่อการขับเคี่ยวในสาย เอเอฟซี และ เอ็นเอฟซี เริ่มเผยให้เห็นทีมที่จะ ตีตั๋วเข้าสู่รอบเพลย์ออฟ แล้ว ห้ามพลาดทุกแมตช์ที่เดิมพันด้วยอนาคต
สำหรับแมตช์เดย์ที่ 12 ไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดเป็นศึกดาร์บี้แมตช์ของทีมจากโซนเอ็นเอฟซี ตะวันออก “พญาอินทรี” ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ แชมป์เก่าและจ่าฝูงของสายเอ็นเอฟซีในเวลานี้ จะบุกไปเยือน AT&T สเตเดียม ของ ดัลลาส คาวบอยส์ ที่ปัจจุบันรั้งอันดับ 10 ของโซนอยู่ ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เวลา 04.25 น. ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY SPORTS53
เจ้าถิ่น ดัลลาส คาวบอยส์ ผลงานยังไม่ค่อยคงเส้นคงวา 10 เกมที่ผ่านมาชนะ 4 แพ้ 5 และเสมออีก 1 เกม ทำให้รั้งอันดับ 10 และต้องลุ้นหนักหากจะแซงขึ้นไปจบอันดับ 7 เพื่อคว้าตั๋วรอบเพลย์ออฟได้ แม้ว่าปีนี้ผลงานทีมรุกจะทำได้ดี ทำแต้มต่อเกม 29.6 คะแนน สูงสุดเป็นอันดับ 2 ของทั้งหมด ดั๊ก เพรสคอตต์ ควอเตอร์แบ๊กของทีมที่ขว้างไปแล้ว 21 ทัชดาวน์ด้วยกัน ส่วนสภาพทีมผู้เล่นชุดหลักพร้อมลงสนามทั้งหมดไม่มีปัญหาบาดเจ็บแต่อย่างใด
ทางฝั่งแชมป์เก่าอย่าง ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ ยังคงฟอร์มร้อนแรง ชนะ 8 แพ้ 2 เกม นอกจากนี้ 4 เกมหลังสุดยังชนะติดต่อกันมาด้วย ทีเด็ดของทีมนอกจาก จาเลน เฮิร์ทส์ ควอเตอร์แบ๊กของทีมแล้ว ยังมีไซควอน บาร์คลีย์ รันนิ่งแบ๊กซุปเปอร์สตาร์ของทีม กับทางด้านของดัลลาส โกเดิร์ท ไทด์เอ็นด์ที่ทำไปแล้ว 7 ทัชดาวน์ แต่พวกเขาจะไม่มี เบน แวนซูเมเรน และต้องรอลุ้น เลน จอห์นสัน แนวรับที่มีอาการบาดเจ็บทั้งคู่ด้วย
สำหรับแฟนกีฬาอเมริกันฟุตบอลห้ามพลาด! ส่งตรงความมันส์ระดับโลกกับแพ็กเกจ NFL Season pass 2025 ถ่ายทอดสด NFL จุใจแบบจัดเต็มทุกแมตช์สำคัญที่ AIS PLAY เพียง 999 บาท ต่อฤดูกาล สมัครกด *678*12# โทรออก หรือคลิก > https://m.ais.co.th/NFLSfb ลูกค้าเอไอเอสไฟเบอร์ทรี คลิก >https://m.ais.co.th/NFLfbb เพิ่มเติมคลิก : https://www.ais.th/nfl
หรือคอกีฬา สามารถสมัคร 2 แพ็กเกจมัดรวบคอนเทนต์เพื่อคอกีฬา ได้แก่
PLAY SPORTS ราคา 599 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) เปิดทางสู่คอนเทนต์กีฬาระดับโลกและช่องพรีเมียม อาทิ ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลีก เอิง ฝรั่งเศส, อเมริกันฟุตบอล NFL, บาสเก็ตบอล NBA, รวมถึงคอนเทนต์บันเทิงจาก Prime Video และ Monomax สมัครกด *678*88# โทรออก
PLAY ULTIMATE+SPORTS ราคา 1,499 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) ครบจบในแพ็กเดียว ทั้งคอนเทนต์กีฬาแบบเต็มอิ่ม อาทิ พรีเมียร์ลีก อังกฤษ, NFL และ NBA มาพร้อมสิทธิ์รับชมสตรีมมิงแอปชั้นนำอย่าง Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, iQIYI, Viu, WeTV, Monomax และ oneD ครบถ้วนทั้งกีฬาและความบันเทิงในแพ็กเดียว สมัครกด *678*1# โทรออก
โปรแกรมการถ่ายทอดสด อเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล สัปดาห์ที่ 12 มีดังนี้
เช้าวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2568
08.15 น. บัฟฟาโล บิลส์ พบ ฮิวสตัน เท็กซันส์ : AIS PLAY SPORTS51
คืนวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568
01.00 น. อินเดียนาโปลิส โคลทส์ พบ แคนซัสซิตี้ ชีฟส์ : AIS PLAY SPORTS51
01.00 น. มินนิโซตา ไวกิงส์ พบ กรีนเบย์ แพคเกอร์ส : AIS PLAY SPORTS52
เช้าวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2568
04.25 น. ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ พบ ดัลลาส คาวบอยส์ : AIS PLAY SPORTS53
08.20 น. แทมปาเบย์ บักคาเนียร์ส พบ ลอสแองเจลิส แรมส์ : AIS PLAY SPORTS51
เช้าวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568
08.15 น. แคโรไลนา แพนเทอร์ส พบ ซานฟรานซิสโก โฟร์ตี้ไนเนอร์ส : AIS PLAY SPORTS51