"เฟอร์กี" ยกเซ็น "ลัมเมนส์" เปลี่ยน "แมนฯ ยู" ไร้พ่าย

เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน กุนซือระดับตำนาน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยกย่องการเซ็นสัญญา เซนเนอ ลัมเมนส์ นายทวารชาวเบลเยียม ส่งผลต่อสถิติอันน่าประทับใจของสโมสร
ยูไนเต็ด ไร้พ่าย 5 เกมติดต่อกัน ภายใต้การคุมทีมของ รูเบน อโมริม กุนซือโปรตุกีส บ่งบอกทิศทางที่ดีขึ้น หลังจบอันดับ 15 ฤดูกาล 2024/25
สถิติไร้พ่ายของ "ปิศาจแดง" ยังดำเนินต่อ หลังตามตีเสมอ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ช่วงทดเจ็บ 2-2 ด้วยลูกโหม่งของ มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์ กองหลังชาวดัตช์ ก่อนเบรกทีมชาติ
ทีมของ อโมริม รั้งอันดับ 7 ของพรีเมียร์ ลีก ตามหลังอันดับ 3 เชลซี แค่ 2 แต้ม
ขณะเดียวกัน เซอร์ อเล็กซ์ ผู้พา แมนฯ ยูไนเต็ด กวาด 38 โทรฟีตลอดการคุมทีม 26 ปี แสดงความเห็นถึงทีมเก่า ระหว่างการแข่งม้า รายการ บาห์เรน อินเตอร์เนชันแนล โทรฟี
กุนซือดีกรีแชมป์ลีกสูงสุด 13 สมัย ชื่นชมผลงาน ลัมเมนส์ นับตั้งแต่ย้ายจาก รอยัล อันทเวิร์ป ค่าตัว 21.7 ล้านปอนด์ (ประมาณ 925 ล้านบาท) ตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมา
เฟอร์กูสัน มองแง่บวกเกี่ยวกับพัฒนาการของทีมยุค อโมริม และกำชับหนักแน่นการรักษาสถิติชนะติดต่อกันเป็นสิ่งสำคัญต่อสโมสร
"เฟอร์กี" ให้สัมภาษณ์ผ่าน เรซเดย์ อาร์ทีวี "มีสัญญาณที่ดี ผู้จัดการทีมมีสัญญาณที่ดีบางอย่าง โดยเฉพาะตำแหน่งผู้รักษาประตู ฟอร์มโดดเด่นมาก เขาลงเล่นแค่ 3-4 เกม แต่ทำได้ดีจริงๆ"
"แน่นอน (ไบรอัน) เอ็มบูโม กับ (มาเธอุส) คุนญา นักเตะใหม่จาก เบรนท์ฟอร์ด และ วูล์ฟสฯ ตามลำดับ พวกเขายกระดับทีมด้วย"
"ผมหวังว่าผู้จัดการทีมจะประสบความสำเร็จบ้าง เพราะที่ยูไนเต็ด คุณจำเป็นต้องประสบความสำเร็จ สัญญาณต่างๆ กำลังดีขึ้นเรื่อยๆ"
"ผมคิดว่าชัยชนะแบบต่อเนื่อง เป็นสิ่งหนึ่งที่ทีมอย่าง ยูไนเต็ด ต้องตั้งเป้าไว้เสมอ แต่เมื่อผ่านวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องรอคอยและอดทน ตอนนี้พวกเขาจะมีความสุขสักที"
ลัมเมนส์ วัย 23 ปี เฝ้าเสาให้ "เรด เดวิลส์" 5 นัด โดยทีมยังไม่แพ้ใคร เริ่มจากเก็บ คลีน ชีต (ไม่เสียประตู) แรก ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 2-0 ตามด้วยชนะ ลิเวอร์พูล 2-0 และ ชนะ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน 4-2
ถัดมา แมนฯ ยูไนเต็ด เสมอ 2-2 ตลอด 2 นัดล่าสุดของ พรีเมียร์ ลีก พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ และ สเปอร์ส